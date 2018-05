Concepción del Uruguay conmemoró el 25 de Mayo con diversas actividades

Concepción del Uruguay conmemoró un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo. Las actividades comenzaron en la mañana de este viernes con la tradicional celebración del Tedeum realizado en la Basílica Inmaculada Concepción, a cargo del presbítero Oscar Menescardi y encabezada por el intendente José Lauritto junto a autoridades civiles y militares. Acompañaron, abanderados y escoltas tanto de establecimientos educativos como de Fuerzas Armadas y de Seguridad.Finalizado el Tedeum, se realizó el acto central en Plaza Ramírez, con el palco ubicado sobre la plaza, en la intersección de calles 9 de Julio y Urquiza. El palco estuvo presidido por Lauritto junto a las autoridades, funcionarios y concejales que ya habían participado de la ceremonia religiosa.Tras la revista de tropas realizada por el intendente y el Jefe del Batallón de Ingenieros Blindado 2 Teniente Coronel Gastón Boujón, una alumna del Instituto "Martín Fierro" se refirió a la fecha patria al destacar que Concepción del Uruguay fue la primera en adherir a la Revolución de Mayo."El 8 de junio de 1810, el Cabildo de Concepción del Uruguay declaró su apoyo a la misma, nuestra ciudad tiene una calle llamada '8 de Junio' por ese motivo", expuso Nazarena Reynoso.En este marco, recordó que "Francisco Ramírez encabezó esa lucha por la libertad y recorrió cada rincón de nuestra provincia, invitando y reclutando gente para luchar contra los españoles. Hoy, frente a esta plaza que lleva su nombre, recordar al Gral. Francisco Ramírez también es mirar el camino recorrido".Asimismo, la estudiante invitó a rescatar los valores de mayo de 1810 y traerlos a la realidad, "ahora, acá, para darle sentido a esta fecha y para reafirmar nuestra identidad, para ser ciudadanos y ciudadanas responsables y fortalecer las instituciones".También habló el secretario de Hacienda, Oscar Colombo, quien consideró que "desde el Bicentenario de la Revolución de 1810 se percibe la revalorización de los sentimientos patrióticos generó un quiebre positivo en los afectos a los símbolos y las conmemoraciones patrias". En este marco de pertenencia nacionalista, Colombo convocó a "estar atentos a las nuevas formas de colonizar; no es este el momento, en una festividad patria, de evaluar si volver al Fondo Monetario Internacional era la única o mejor opción pero es nuestra responsabilidad estar atentos para no volver la historia 208 años atrás. No debemos permitir un futuro sin justicia social, sin inclusión, sin igualdad de oportunidades y donde los destinatarios del costo sean los que menos tienen".Tras los actos protocolares realizados por la mañana, durante la tarde se desarrolló una programación artística para conmemorar la Revolución de Mayo. Fue delante de la gigantografía del Cabildo, ubicada sobre la fachada del Colegio del Uruguay, frente a Plaza Ramírez. Allí actuó el Ensamble Municipal del Taller Cultural de Música, seguido por la cantante Melina Dening. Después, el tradicional Pericón Nacional fue bailado por integrantes del Ballet "El Cimarrón", tras lo cual hizo su presentación el cantante folklórico Danilo "Pato" Viganoni.Hacia el final de la tarde cultural y patriótica actuó la Banda del Ejército Batallón Blindados II, cerrando con el arrío de la Bandera Nacional del mástil principal de plaza Ramírez. Esta programación artística fue organizada por la Dirección de Cultura de la Municipalidad.