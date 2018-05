En San José los medicamentos se venderán solo en las farmacias

Fruto de una reunión entre la intendente de San José y miembros del Círculo de Farmacéuticos del Departamento Colón, se destinará un inspector para controlar el expendio de medicamentos en la ciudad. Participaron del encuentro, el presidente del círculo, Alberto Villalba, acompañado por las farmacéuticas Johanna Udrizard, Norma Mudri y Ana Paula Hipar.



"Se encuentra en plena vigencia la ordenanza 33/2017, sancionada el año pasado, que adhiere a la ley provincial y que establece la venta solo y exclusivamente en farmacias de medicamentos o especialidades farmacéuticas", recordó la jefa comunal.



La flamante normativa incluye los medicamentos de venta sin receta o denominados de venta libre, productos dietoterápicos, suplementos nutricionales, productos fitoterápicos y médicos. La importancia del farmacéutico Al culminar el encuentro, Villalba explicó que "estamos haciendo una campaña de venta de medicamentos solo en farmacias. La municipalidad dispondrá de un inspector para recorrer despensas y kioscos, además de hacer concientización de por qué el medicamento debe estar en una farmacia y no en otro ámbito".



El presidente del círculo departamental indicó, por otro lado, que "la Constitución provincial dice que el medicamento es un bien social básico, entonces puso al Estado a regularlo, desde el laboratorio que lo fabrica hasta la distribuidora, de las droguerías hasta que llega a la farmacia tiene controles de todo tipo. Cuando lo entregamos al paciente es un medicamento seguro, no por otro ámbito que no se sabe por dónde llega".



Al continuar con los consejos para la población, Villalba señaló que "el problema es que, además de Bayaspirina o Cafiaspirina, venden de todo: antibióticos y medicamentos que no son de venta libre, todos, sean libres o no, solamente se venden en farmacias, ya que venta libre quiere decir sin receta médica, pero en el ámbito de la farmacia".



En esa misma línea, el farmacéutico afirmó que "el espíritu de la campaña es formar conciencia en la gente de que vaya a la farmacia, donde va a tener un medicamento seguro, además de un profesional que le va a saber dar un asesoramiento y explicar todo".