Estudiantes de la zona rural podrán cobrar su beca provincial por débito

El Instituto Autárquico Becario Provincial, en conjunto con el Banco de Entre Ríos, avanzó en el sistema de bancarización de los beneficiarios de becas, por lo que para cobrar en este 2018 necesariamente tendrán que retirar la tarjeta de débito.La directora ejecutiva del organismo, Claudia Gieco, explicó que "la entidad bancaria abrirá una cuenta a nombre del estudiante y allí se depositará, mes a mes, el dinero correspondiente al programa de becas. Con el "plástico" podrá cobrar sin cargo, una vez anunciado el cronograma de pagos, en un cajero automático del Banco Entre Ríos a su elección". Por otra parte, aclaró que "la extracción de dinero en otros cajeros, que no sean del mencionado banco, tendrá costos por comisiones y se descontará de la beca".La titular de El Becario mencionó que "los beneficiarios deberán presentarte con Documento Nacional de Identidad, y en el caso en que sea menor de edad, tendrá que hacerlo el titular que se consignó en el formulario con el DNI propio y del estudiante".El cronograma para acercarse al banco se definió de la siguiente manera:Tendrán 30 días para cumplir con dicha gestión, y no podrán percibir el beneficio hasta no completarla, por ello es tan importante que se acerquen a la sucursal de Banco Entre Ríos.Estos 800 estudiantes se suman a los 14.000 que ya percibieron su beca en mayo; quienes, debido a que recibieron su tarjeta de débito en 2017, ya pudieron extraer en el presente calendario.Por más información, pueden acercarse a la Oficina Central del Instituto Becario, en Casa de Gobierno; o a cualquiera de las Delegaciones. También podrán llamar al 0343-420-7979, o escribir a través de www.institutobecario.gov.ar o a