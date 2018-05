Este domingo Concordia marchará por la vida

Está convocada para este domingo, desde las 15 en plaza "Urquiza", una de las dos más céntricas que tiene Concordia, a la vera del río Uruguay. Nuevamente, la mesa "Concordia por la vida" invita a participar de una movilización que transitará hasta la plaza "25 de Mayo". Tres mensajes La primera clave de la convocatoria es la defensa "de toda vida o para manifestarse en pro de toda vida", como dicen los integrantes de la mesa organizadora que integran profesionales de la ciudad más "gente del ámbito de la religión" como definió a El Entre Ríos el pastor Daniel Ozuna, presidente de la Asociación de Pastores Unidos de Concordia (APUC), es decir los evangélicos, católicos y judíos.



La segunda razón de la convocatoria, implícita en la primera, "es seguir sosteniendo nuestro postura de no a la despenalización del aborto", sostuvo el religioso en conversación con Club de AMIGOS (sábados de 10 a 12 por 88.9 de Oíd Mortales Radio de Concordia).



Finalmente, los que invitan a participar harán hincapié en una presentación hecha ante el Concejo Deliberante el 5 de diciembre del año pasado, que aún no fue tratado por ese cuerpo legislativo. "Vamos a hacer un pedido expreso a nuestros concejales de que se trate, siquiera estamos pidiendo que se apruebe, el pedido nuestro de declaración de Concordia como ciudad pro vida y pro familia. Después se verá lo que cada uno de los concejales decida", indicó El antecedente, en el día del niño por nacer La marcha anterior fue el 25 de marzo "y realmente nos sorprendió la convocatoria. Fue impresionante la cantidad de gente que participó. En esa ocasión, celebramos los derechos del niño por nacer. Fue una manifestación a nivel nacional y en Concordia no podíamos perder esa oportunidad de manifestarnos en defensa de la vida", recordó Ozuna.



Mencionó que en aquella primera convocatoria del año, que sucedió ya en medio del actual debate a nivel parlamentario del proyecto de ley para despenalizar el aborto, lo que se hizo fue escuchar a algunas personas, entre ellas al doctor Abel Vallejos "que expuso, desde el punto de vista de la medicina, fue magistral lo que hizo en pocos minutos", calificó el pastor.



"También escuchamos el testimonio de una mamá a punto de abortar, que en último momento logró evitar eso", dijo y agregó que "fue muy emotivo cuando ella llamó al escenario a la niña que estuvo a punto de ser abortada. La verdad que nos hizo llorar". El pedido que duerme en el Concejo Deliberante Concordia en 2016, en el día de su santo patrono (13 de junio), suscribió a través de su intendente y junto a otros mandatarios de la región de Salto Grande el Pacto de San Antonio de Padua. Fue una declaración con 10 puntos de acción basada en la Encíclica Papal Laudato Sí.



El quinto de esos 10 mandamientos dice que los firmantes se comprometen a "Proteger a la familia como célula básica de la sociedad y la vida humana desde la concepción". Fue lo que pidieron ratificar Ozuna y otros religiosos, el 5 de diciembre de 2017, cuando fueron al Concejo Deliberante con el planteo de que se declare a Concordia "Ciudad Pro Vida y Pro Familia".



Ese pedido de declaración de principios, de buenas intenciones, no fue tratado según explicó a El Entre Ríos. ¿Por qué las dilaciones? "Nosotros creemos que es una cuestión de costo político. Creemos que ellos no quieren pagar el costo político de ver quién es el que se opone a esto. Es un poco contradictorio oponerse a una simple declaración posteriormente de haber aceptado la declaración del Pacto de San Antonio", respondió.



"Nuestro pedido fue posterior a ese acuerdo y casualmente, u ocasionalmente, también acompañado por mayoría por el mismo cuerpo de concejales que actualmente está tratando el petitorio nuestro", destacó y añadió que "va en la misma línea de lo que se firmó. Esto es simplemente acompañar lo que ellos ya en su momento hicieron como documento y de forma pública".



Lo que cambió, evidentemente, es el contexto. Entonces, cuando se firmó el Pacto de San Antonio, no se había impuesto en la agenda pública ni legislativa el debate por la despenalización o no del aborto. "Inicialmente lo presentamos a esto antes de que en la República Argentina se dé a conocer la discusión por la despenalización del aborto", dijo.



El pastor aquí hizo hincapié en otro aspecto del pedido que hicieron. "No podemos entender cómo se dilata tanto un pedido que se hace al Concejo Deliberante, que lleva un previo tratamiento de algo que el propio Concejo Deliberante aprobó en su mayoría junto con el intendente de la ciudad". Sobre los que están a favor del aborto "Sumado a esta visibilización del tema, también hay que reconocer que hay una fuerte presión de la gente pro aborto", indicó y los políticos también lo consideran a ello. Si bien, en su momento la mayoría dijo que no tenía problemas en acompañarnos, luego empezaron a poner en duda esa primera postura", lamentó.



-¿En todo el debate, han tenido oportunidad de un encuentro o acercamiento con los que promueven o se muestran a favor de que la despenalización del aborto sea ley en Argentina?



-No hemos tenido ninguna charla pero no habría ningún problema en poder hacerla. Justamente nosotros defendemos la vida y ellos, en sus salidas en distintos medios, decían quién no va a defender la vida. Tenemos que pensar que todos tenemos un punto en común, independientemente de las posturas que tengamos en cuanto a la cuestión del aborto en sí. Es una cuestión lógica de que nadie puede oponerse a la vida. Sin embargo, también es contradictorio eso de que no puedo oponerme a la vida pero estoy negándole la posibilidad de vida a un indefenso ser en el vientre de la madre. Eso es lo que justamente nos separa". (El Entre Ríos)