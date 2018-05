El Museo Serrano realizará una "maratón de dibujos"

Foto 1/2 Foto 2/2

En el marco del Día Internacional de los Museos que se celebra este viernes 18 de mayo, la Secretaría de Turismo y Cultura invita a toda la comunidad a participar del Dibujatlón, una jornada de dibujo y juego.



La jornada se desarrollará en la sede del Museo de Ciencias Naturales y Antropológicas "Prof. Antonio Serrano", ubicado en calle Carlos Gardel 62 de Paraná, el viernes 18 de mayo. Habrá distintos turnos para participar: por la mañana de 9 a 10:30 y de 11 a 12.30. Por la tarde de 15 a 16.30 y de 17 a 18.30; para todo público y con acceso libre y gratuito.



La actividad estará a cargo de Jaimo (Ricardo Jaimovich) y Fede Main, dos reconocidos dibujantes de la ciudad de Paraná, quienes coordinarán diferentes consignas de exploración y juego utilizando el dibujo como medio para descubrir y proponer nuevas conexiones entre el público y las colecciones del Museo. Una experiencia donde los visitantes puedan dialogar, imaginar y crear en relación a lo que les genera el patrimonio del Museo.



Por consultas los interesados pueden comunicarse al 0343 - 4208894 en el horario de 8 a 12 y de 15 a 19hs.



¿De qué trata el DIM 2018?



Para este año, el Consejo Internacional de Museos (ICOM) ha elegido el tema "Museos hiperconectados: Enfoques nuevos, públicos nuevos" para celebrar el Día Internacional de los Museos 2018, invitando a reflexionar y explorar todas las conexiones que los unen a sus comunidades, al paisaje cultural y a su entorno natural.



Resulta imposible entender el rol de los museos sin tener en cuenta todas las conexiones que éstos establecen. Son parte inherente de sus comunidades locales, de su paisaje cultural y de su entorno natural. La tecnología permite a los museos llegar más allá de su audiencia habitual.



No obstante, no todas estas conexiones se deben a la tecnología. En su empeño por seguir siendo relevantes para la sociedad, los museos dirigen ahora su atención a la comunidad local y a los diversos grupos que la componen. El resultado es que, a lo largo de estos últimos años, se han realizado innumerables proyectos comunes organizados por los museos con la colaboración de minorías, instituciones locales, pueblos originarios, etc. Para que estos nuevos públicos se impliquen y fortalezcan esas conexiones, los museos deben encontrar nuevas maneras de interpretar y presentar sus colecciones y encontrar nuevos públicos con la adopción de enfoques diferentes respecto a sus colecciones.