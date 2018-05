Disertarán sobre el mecanismo de Juicio por Jurados este miércoles en Crespo

En la Asamblea Legislativa de este año, el gobernador Gustavo Bordet anunció que promoverá el proyecto de ley de Juicio por Jurados. De este modo, el mandatario provincial ratificó su interés por la creación de dicho sistema, previéndose que el bosquejo normativo sea oportunamente debatido por las Cámaras entrerrianas.



"La participación ciudadana no debe estar ausente en uno de los poderes pilares del Estado. No hablamos de ciencia ficción; Córdoba, Buenos Aires, Neuquén ya aplican este sistema, y hay que trabajar porque Entre Ríos también lo tenga", explicó Bordet.



Mientras tanto, desde el Colegio de Abogados de Entre Ríos se organizan charlas de información y sensibilización con los diferentes actores de la comunidad, actividad que se desarrollará en Crespo este miércoles 16 de mayo, a partir de las 20:30, en el salón del Centro Comercial, ubicado en Avda. Independencia y Laurencena. Acceso libre y gratuito.



La disertación abrirá el espacio al debate, contemplándose diferentes aspectos.



Desde la organización se precisó a FM Estación Plus 94.3, que Marciano Edgardo Martinez abordará la historia del mecanismo; Julio Federik expondrá los alcances del proyecto de ley de Juicio por Jurados; Raúl Barrandeguy analizará el escenario actual de la Justicia Penal; y el Dr. Miguel Cullen referenciará las experiencias del Juicio por Jurados en otras provincias donde ya se aplica este sistema constitucional.