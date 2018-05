Confirman que se arrojaban efluentes industriales a las cloacas en Nogoyá

Hace aproximadamente un mes que en calle Fermín Chávez, cerca del polideportivo municipal Julio César Monzón de la ciudad de Nogoyá, de las cloacas salía un líquido blanco, ante esta situación los vecinos comenzaron a compartir imágenes en las distintas redes sociales y desde el municipio se tomaron diferentes medidas.



El gobierno municipal llevó a cabo trabajos de investigación y control, y los resultados de las muestras que se tomaron dieron como resultado positivo a efluentes industriales.



Uriel Olivera, responsable del área de Medio Ambiente de la comuna nogoyaense, comentó: "En estos últimos días continuamos con la investigación por lo sucedido días atrás en la colectora Fermín Chávez, hemos obtenido los resultados y dieron con certeza que no pertenecen a domicilios particulares sino a efluentes industriales, lo que reafirma lo que veníamos investigando en Barrio Las Rosas".



"Nos permite acercarnos más y reforzar lo que son las investigaciones en el sector industrial que ya estuvimos realizando previo al resultado y a sabiendas de lo que podía ser, en toda la zona de barrio San Carlos y el ejido municipal correspondiente al kilómetro 2 de la ciudad", agregó.



Más adelante explicó que "todavía es materia de confirmación de donde procedió el material que llegó a las cloacas". "Desde el municipio estamos a disposición del fiscal, tenemos que ser cautos en la información que brindamos porque ya es materia judicial lo ocurrido. Tenemos que mantener cierto resguardo, lo que sí podemos decir es que los resultados dieron positivos, ahora dejaremos que el fiscal continúe con la causa", añadió el funcionario.



Luego recordó: "Los controles siempre se venían haciendo, por lo que a nosotros no nos sorprendió cuando tomó estado público, porque teníamos una investigación que se hacía difícil llegar por ausencia de muestreos". En este sentido, Olivera comentó: "Se avanzó en un decreto donde se clausuraron descargas industriales en un sector, cumplieran o no con los requisitos, para ver cómo es el comportamiento y evaluar en barrio Las Rosas el curso de los efluentes, investigar los sectores y emprendimientos productivos en la zona y a su vez avanzar con escribano mediante". (Paralelo 32)