Bomberos Voluntarios de María Grande celebraron sus 25 años

El gobierno provincial, a través del Ministerio de Gobierno y Justicia, acompañó la celebración de los 25 años de historia y servicio a la comunidad de los Bomberos Voluntarios María Grande.



El secretario de Relaciones Institucionales, Germán Grané, participó en representación de la ministra, Rosario Romero, he hizo entrega de una placa en conmemoración a los 25 años de creación de los Bomberos Voluntarios en el municipio.



"Es importante destacar la noble tarea que llevan día a día los bomberos voluntarios a lo ancho y a lo largo de la provincia de Entre Ríos. Acompañamos el acto porque creemos que es necesario brindarles nuestro apoyo y agradecimiento, por el trabajo que desarrollan los Bomberos para con la comunidad. Fue una jornada muy emotiva ya que participaron, no solo los Bomberos, sino también los vecinos de María Grande", explicó Grané.



A su momento, el director de Defensa Civil, Lautaro López, expresó: "los bomberos son un pilar fundamental para la comunidad y en particular, me han despertado una admiración especial por el compromiso y la constante capacitación que toman en materia de seguridad social. Cuando las cosas se ponen difíciles, los bomberos están siempre para la población".



Participaron del acto también, el diputado, Diego Lara; representantes del Consejo Nacional de Bomberos Voluntarios; representantes de la Federación de Bomberos Voluntarios; Instituciones Educativas e Intermedias; comunidad toda.