Mike Amigorena presentará "El amor sos vos" en Entre Ríos

La Secretaría de Turismo y Cultura invita a disfrutar de funciones musicales teatrales gratuitas y a beneficio en las localidades de Colón y Concordia con la presencia del reconocido actor Mike Amigorena este fin de semana.



En articulación con los municipios, la Secretaría de Turismo y Cultura de la Provincia, ha programado un fin de semana con funciones de música y teatro gratuitas y solidarias en Colón y Concordia. En esta oportunidad se presentará la obra "El amor sos vos", con dramaturgia y actuación de Mike Amigorena. En el caso de la ciudad de Concordia la iniciativa se realizará en el marco de un festival solidario para reunir ropa y abrigo que serán destinados a los sectores más vulnerables, a través de las ONG que participan de la campaña "Juntos para Abrigarte".



La primera función se llevará a cabo el sábado 19 de mayo, a las 21.30, en la Casa del Bicentenario de la ciudad de Colón. Se recuerda que la capacidad de la sala es limitada, por lo cual los interesados pueden acercarse a retirar entradas anticipadas en la Casa del Bicentenario, ubicada en Bvard. Gaillard 179; de lunes a viernes de 8 a 13.



En la ciudad de Concordia, la función se realizará a beneficio. Los asistentes pueden acercarse a retirar las entradas anticipadas a la Carpa de la Plaza 25 de Mayo o la Oficina de Eventos de la Municipalidad de Concordia, acercando alimentos no perecederos, ropa de abrigo, calzado o frazadas que serán destinados a los sectores más vulnerables, a través de las ONG que participan de la campaña "Juntos para Abrigarte". El día domingo 20 de Mayo, a las 20 se abrirán las puertas del Centro de Convenciones, ubicado en San Lorenzo Oeste 101, para la función.



Sobre la obra "El amor sos vos"



Mike Amigorena visita Entre Ríos para entregar lo mejor de su multifacético y exquisito arte. Con la palabra, el cuerpo y canciones, presentará "El amor sos vos", un espectáculo íntimo pero brillante en el que desplegará todo su carisma sobre el escenario. La obra transita por las contradicciones del amor. Será un viaje a través de todos sus estadios. Cuando recién lo conoces y te quema; cuando ya no te va a sorprender y es lo que es; y cuando ya está preparado para partir y aterrizar en otro corazón.



"El espectador se va a sentir identificado con algunos de los momentos de la obra y podrá sacar sus propias conclusiones. Todo estará entrelazado a través de la música, con una selección de canciones que nos permitirán navegar dentro del corazón", cuenta Amigorena. Y explica: "El espectáculo es esperanzador, liberador, y al mismo tiempo gratificante porque vas a confirmar que el amor que tenés lo seguís eligiendo, si no lo tenés estás pronto a buscarlo y si no a soltarlo. Se trata de ganar confianza. Confiar en el amor cuando está y cuando no está confiar en uno. Por eso, sin lugar a dudas, el amor sos vos".