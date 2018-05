En junio cierran las inscripciones para los Juegos Evita 2018

Los Juegos Evita ocupan un lugar central en la política deportiva del gobierno provincial, siendo la competencia más inclusiva y en que todos los entrerrianos tienen derecho a participar. En 2018 ya se puso en marcha su organización y se fijó el 1 de junio para el cierre de inscripciones.



En el 2017 los Juegos Evita abarcaron 65 localidades y 20 juntas de gobierno, llegando a una participación estimada de 65.000 personas en todas sus instancias. Para este año se espera aumentar los participantes y el cierre de inscripción en sus municipios es hasta el 1 de junio.



El programa tienen entre sus objetivos consolidar una instancia de competencia deportiva en el ámbito local, provincial y nacional, ofrecer oportunidades de inserción a través del deporte posibilitando el acceso a la población a participar en variadas disciplinas deportivas individuales y de conjunto; utilizar la competencia deportiva como agente de participación e inclusión comunitaria en todo el país.



Estos juegos brindan la posibilidad de acceder a un espacio gratuito, del que participarán jóvenes varones y mujeres, convencionales y con discapacidad, y adultos mayores. Los Evita están dirigidos a niños, niñas y jóvenes de 11 a 18 años que se encuentran divididos en cinco categorías: Sub 14, Sub 15, Sub 16, Sub 17 y Sub 18. También pueden participar jóvenes con discapacidad y adultos mayores de 60 años.



Las disciplinas deportivas en las que se puede competir son: básquet 3x3, básquet 5x5, cestoball, fútbol 11, fútbol 7, handball, hockey, nado sincronizado, rugby, vóleibol y vóleibol de playa. En cuanto a las disciplinas individuales se competirá en acuatlón, ajedrez, atletismo, bádminton, boxeo, canotaje, ciclismo, ciclismo de montaña, esgrima, gimnasia artística, gimnasia rítmica, judo, karate, levantamiento olímpico, lucha libre, lucha grecorromana, natación, patín artístico, pelota goma trinquete, taekwondo, tenis de mesa y tiro.



Los Juegos Evita incluyen competencias adaptadas para jóvenes deportistas con discapacidad. Las disciplinas deportivas son: atletismo, natación, básquetbol 3x3, boccia, fútbol, tenis de mesa y goalball.



En tanto, las personas mayores de 60 años podrán participar en lanzamiento al aro, pesca deportiva, juegos lúcidos, actividades culturales, tejo, ajedrez, newcom (vóleibol adaptado), tenis de mesa, sapo, paddel y orientación, siendo estás siete últimas actividades las de participación nacional.



La competencia de los Juegos Evita en Entre Ríos comenzará a mediados de mayo con la instancia municipal. Luego se disputarán las finales provinciales. Los equipos que superen estas etapas y resulten campeones viajarán representando a Entre Ríos en la instancia nacional de los Juegos Evita.



Los Juegos Nacionales Evita dependen de la Secretaría de Deportes de la Nación y son implementados en la provincia por la Secretaría de Deportes, organismo que se encuentra bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Social.