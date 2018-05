Implementarán la SUBE en Concordia: Los usuarios lo consideran "buena propuesta"

El sistema Sube comenzará a implementarse en la ciudad de Concordia. Diario Río Uruguay recorrió las paradas de transporte urbano de pasajeros para conocer que opinan los usuarios sobre el moderno sistema.



De acuerdo a los datos recabados, la mayoría de los pasajeros opinan que es una "buena propuesta" y un "gran paso para Concordia". No obstante, sugieren que el éxito del sistema vendrá "siempre y cuando este bien organizado" haciendo referencia a los puntos de carga de los plásticos, centros de atención y formas de pago.



Continuando con la recorrida, en una de las paradas de colectivo de la zona céntrica, Juan Ignacio opinó que "está muy buena la implementación de la tarjeta Sube" en la ciudad de Concordia remarcando que el beneficio está "a la hora de abonar, teniendo en cuenta la escasez de cambio que hay hoy en día".



Asimismo, el joven expresó que en algunos casos "podría ser un problema para la gente mayor que no sabe utilizar el sistema o no están informadas de donde es el lugar ir a cargar su tarjeta".



En la misma línea, un grupo de docentes que esperaba el colectivo para asistir a sus lugares de trabajo comentaron que el sistema les resolverá "un montón" problemas diarios como lo son el cambio para abonar el boleto, las pérdidas de monedas, las extensas colas para pagar el pasaje, entre otras cuestiones.



Además, las trabajadoras de la educación coincidieron que la tarjeta es "práctica, la forma de pago es más rápida y no se arriesgan andar con dinero en la calle".



Entre los consultados, también opinó Silvina, una joven que aguardaba la espera del transporte y explicó que "para mí está re bien" la implementación del sistema, argumentando que "entre que no hay monedas, no sabe si reciben o no los billetes de dos pesos y otros inconvenientes" se dificulta el pago del boleto.



De otro modo, la joven se refirió a que el tema que más le preocupa "es lo de los descuentos" de estudiantes terciarios, secundarios, jubilados, haciendo mención a que "todavía no se ha especificado cómo se implementan". Fuera de ese detalle, para la pasajera "son una salvación" los plásticos del Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE).



Por último, Martina ? empleada administrativa- expresó que "para mi la implementación de la sube es muy importante" argumentando que "era hora que nos actualicemos y dejemos de sobrecargar de responsabilidades a los choferes" sobre el manejo del dinero.



Además, opinó que como usuarios "nos da la posibilidad de dejar de manejar continuamente plata, cargarle saldo a una tarjeta y manejarnos con los plásticos".



Martina consideró que "la única contra que le puedo encontrar es que hay que ir a cargar la SUBE pero espero que el municipio ponga varios puntos de cargas alrededor de toda la ciudad" para que "cuando tengamos la necesidad de recargarla siempre tener un punto de carga cerca".



Por otro lado, recordó que la SUBE se registra con los datos personales "dándonos la posibilidad de si extraviamos o se nos rompe la tarjeta darla de baja o transferir el saldo otra nueva tarjeta y así no perderlo".