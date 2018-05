El Hospital Centenario de Gualeguaychú extiende el horario del Vacunatorio

Foto 1/2 Foto 2/2

En ese horario, habrá enfermeras disponibles para inocular con las vacunas del calendario obligatorio nacional.

Elina Villarruel, responsable del Nodo Epidemiológico, precisó que es un esfuerzo más del Hospital en pos de remarcar la necesidad que los chicos, adultos, grupos de riesgos o personas mayores estén protegidas contra las enfermedades de la campaña de invierno.



Esos grupos son adultos mayores desde 65 años, bebés desde los dos meses hasta los dos años y pacientes de cualquier edad con patología crónica de base e inmuno-suprimidos.



Ante fiebre mayor a 38 grados, dolor de garganta, cabeza o tos constante y dificultad para respirar por favor acercarse a un centro de salud o al propio hospital sin demoras y no automedicarse, recordó Villaruel.



En cercanías de la temporada invernal se decidió ampliar horario de atención para favorecer que la población cumpla con el calendario vacunatorio y es necesario recordar algunos cuidados básicos para tener con nuestros seres queridos:



? Lavarse las manos con agua y jabón con frecuencia;

? Desinfectar los picaportes de las puertas, las mesas y canillas;

? Ventilar los ambientes todos los días, al menos un par de horas;

? Las personas que integran los grupos de riesgo vacunarse contra la gripe, el neumococo, tos convulsa, bronquiolitis;

? Mantener el amamantamiento de los bebés porque es la mejor prevención contra enfermedades respiratorias o virósicas;

? No fumar en espacios cerrados y evitar hacerlo durante el invierno;

? Teniendo en consideración la calefacción de los hogares, es necesario verificar el funcionamiento de los calefactores, estufas y calefones;

? Controlar que las llamas de gas se mantengan azules en forma constante;

? Dejar siempre entreabierta, al menos, una ventana de los hogares para el ingreso de oxígeno;

? No instalar calefones o estufas en ambientes cerrados como un baño.



El vacunatorio estará abierto de lunes a viernes de 7 a 21 horas para todos los pacientes que tengan que colocarse una vacuna para prevenir las enfermedades respiratorias de invierno u otras afecciones y cuenten con una derivación médica o estén incluidos en los grupos de riesgo.