Gualeguaychú: Para prevenir incendios, regularán el uso de galpones y depósitos

Tres semanas atrás, todo Gualeguaychú observaba a través de las redes sociales cómo se consumía uno de los galpones del Carnaval del País. Dos trabajadores de Kamarr estaban desmontando una carroza cuando comenzó el fuego que no pudo ser sofocado a tiempo.



El lugar de mil metros cuadrados sufrió importantes pérdidas, como así también los vecinos de la casa lindera que recibieron las reparaciones a cargo del Sirio Libanés. Más allá de las pérdidas económicas, la gran preocupación surgió cuando se conocieron los detalles de cómo se trabaja en estos espacios destinados a la construcción de carrozas, acopio de materiales y depósito de trajes.



Los mismos directivos de la Comisión Central del Carnaval reconocieron a ElDía que por los grandes costos que deben asegurarse dentro de esos galpones, la póliza resulta "imposible de pagar". Además, los trabajadores (muchos de ellos con contrataciones informales) no cuentan con seguros de vida. Comparsas como Papelitos informaron que sus obreros son asistidos por una Aseguradora de Riesgo de Trabajo (ART) y servicio de ambulancia, aunque no tienen una cobertura total.



Asimismo, desde el Cuerpo de Bomberos Voluntarios señalaron la nula capacitación de las personas que trabajan en estos galpones, respecto al uso de los extintores o de primeros auxilios. La falta de ropa de trabajo específica para las tareas que realiza un soldador o desmontador de carrozas fue otro de los puntos que se analizó luego de pasado el día del importante incendio. Manos a la obra en el Concejo El intendente Martín Piaggio fue quien solicitó al bloque de concejales del Frente para la Victoria que comience a delinear una ordenanza de regulación de los galpones y depósitos de la ciudad.



ElDía conversó con Pablo Delmonte quien adelantó algunos puntos del espíritu de la norma en la que están trabajando. Explicó que como primera medida deben avanzar en un registro municipal de los depósitos.



En este punto indicó que con el primer inconveniente que se encontraron fue que muchos no están registrados como tales, por lo que deben comenzar a clasificar y ordenarlos por rubro y posible peligrosidad.



En este sentido Delmonte indicó que están "preparando una ordenanza que nos permita crear un registro clasificando los tipos de depósitos y almacenamiento para empezar a hacer control".



"Hay algunos depósitos que tienen sus propias normativas. Por ejemplo, los de gas se rigen por la normativa de la Secretaría de Energía. Los depósitos de leña tienen su ordenanza especial, pero hay otros que no", aseguró el concejal.



Actualmente, el bloque del FpV avanza en "una clasificación de los depósitos que no cuentan con normativas específicas. Creemos que es conveniente generar una norma que nos permitan ubicar a los depósitos de talleres del Carnaval y también donde realicen actividades culturales".



"Entendemos que estas actividades son específicamente del Carnaval, donde participan muchísimos trabajadores y donde hay una gran expectativa turística para la ciudad. De acuerdo al diagnóstico que nosotros tenemos se termina trabajando a contratiempo para poder llegar a la fecha, por lo que no puede ser una ordenanza que venga a trabar las cosas", adelantó Delmonte. "El Carnaval en el circuito formal" Desde el área de Habilitaciones informaron que este tipo de galpones no cuenta con autorización porque no le es requerida. De esta manera uno de los pilares económicos y culturales de la ciudad queda fuera de todo control.



Al respecto, el abogado y concejal expresó: "Queremos tener una ordenanza que permita que esta actividad ingrese al circuito formal; con una habilitación, con un respaldo que dé garantías y que se logren conseguir pólizas adecuadas para estas actividades".



Otro de los puntos que intentarán sumar a la norma es la regulación y control a la hora de salir al circuito donde harán "algunas observaciones en las carrozas" y asimismo se le otorgarán herramientas a la Municipalidad para contar "con el poder de policía para inspeccionar y que la normativa se cumpla", concluyó Delmonte.