Destinan $ 25 millones a bibliotecas populares del país para comprar libros

La Comisión Nacional de Bibliotecas Populares destinará $ 25 millones a bibliotecas de todo el país: 935 populares y 215 adherentes, es decir, bibliotecas de clubes, centros culturales y universidades que entre mañana y el domingo próximo adquirirán ejemplares al 50 por ciento de su costoAlrededor de un millar de bibliotecas populares (BP) argentinas adquirirán libros a mitad de precio este fin de semana en la 44° Feria del Libro de Buenos Aires, en el marco del subsidio Libro% "que este año rondará los 25 millones de pesos", según informó Leandro de Sagastizábal, titular de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (Conabip)."La Conabip destinará 25 millones de pesos a bibliotecas de todo el país: 935 populares y 215 adherentes, es decir, bibliotecas de clubes, centros culturales y universidades que entre mañana y el domingo próximo adquirirán ejemplares al 50 por ciento de su costo", subrayó De Sagastizábal en diálogo con Télam.Las bibliotecas populares son asociaciones civiles autónomas creadas por vecinos para desarrollar actividades culturales, de lectura y extensión bibliotecaria, las cuales, sostenidas principalmente por sus socios, brindan información, educación y recreación por medio de colecciones bibliográficas multimedia, abiertas al público general."El número de bibliotecarios que acceden a este beneficio se mantiene en los últimos cinco años, en tanto que el monto del subsidio es prácticamente el mismo que el del año anterior -remarcó-, si bien hubo un aumento en el monto destinado para gastos (viáticos, alojamiento y comida) del 22 por ciento".Esto significa que "se mantienen los 13.200 pesos que recibe cada biblioteca para la compra de libros -monto que en la práctica se duplica a 26.400 per cápita-", señaló el funcionario.Este año "el subsidio llega con la la novedad de que cerca de 200 bibliotecarios podrán ver en forma gratuita, mañana y el sábado, la obra 'Tiestes y Atreo' que Emilio García Wehbi presenta en el Teatro Nacional Cervantes; y otros podrán visitar el Museo Nacional de Bellas Artes, así como los de Arte Moderno y Arte Contemporáneo de la ciudad de Buenos Aires", indicó De Sagastizábal, ex director del sello universitario Eudeba.Algunos de esos bibliotecarios participan por primera vez del Programa Libro%, como los de la Biblioteca Popular de Mar del Tuyú, en la Costa Atlántica, quienes dan forma a esa red de 1300 entidades que desde Ushuaia a Jujuy se extiende por el país como centros de divulgación de la lectura, pero también espacios de encuentro e intercambio donde cada comunidad refuerza y desarrolla su identidad.De Sagastizábal aseguró, en el marco de su tercer año de gestión, que "el objetivo de la Conabip es ratificar la trayectoria de 'Libro%', un proyecto definitivamente exitoso que cumple trece años de vida y funciona como una de las herramientas fundamentales para la promoción de la lectura, sumando asociados y nuevos lectores en cada biblioteca".De esa manera, "las BP acceden anualmente a los títulos que propone cada comunidad y van actualizando y renovando su patrimonio -subrayó-, adquiriendo ejemplares que van desde ficción y el romance a la divulgación científica e histórica, pasando por bestsellers juvenilles y producciones infantiles de grandes grupos editoriales y sellos pequeños e independientes"."Esos nuevos títulos son atractivos porque son el resultado de una búsqueda comunitaria -aseveró-, no es el mismo material el que busca un bibliotecario de la selva chaqueña, que un neuquino que cuenta con espacio para bebés o un sanjuanino con una población lectora mayor de mayor, "la realidad de cada lugar define sus intereses libreros, y éstos son diversos".Para De Sagastizábal, "la expectativa está seguir batallando para lograr nuevos lectores en Argentina, a contrapelo de lo que pasa en el mundo, donde la lectura no disminuye pero sí la lectura libros, según se informa en las últimas encuestas sobre bienes culturales".Esa lucha, incluye, "el apuntalamiento y apoyo de todas las BP", desde las más nuevas hasta instituciones centenarias como la Bartolomé Mitre de Monte Maíz, en Córdoba; la Nicasio Oroño de Santa Fe; o la Ernesto Tornquist, de la localidad bonaerense homónima.Por otro lado, mañana y el sábado se desarrollará el encuentro "Bibliotecas en diálogo" organizado junto al instituto Goethe, que reunirá en La Rural a bibliotecarios de Brasil, Alemania, Perú y Colombia con 40 delegados argentinos para "reflexionar sobre las experiencias que lograron transformaciones sociales en beneficio de sus comunidades".El acto de apertura de las jornadas Libro%, que desde 2005 convocan a renovar el patrimonio de las BP según el gusto y necesidades de cada comunidad, está previsto para mañana a las 9.30 en la sala José Hernández de La Rural.Durante la ceremonia se entregará el premio Amigo de las Bibliotecas Populares que tiene a Liliana Bodoc como ganadora, un reconocimiento que con motivo de su inesperada muerte, el 6 de febrero, se convertirá en un homenaje, y que será recibido por su hijo Galileo.El galardón, creado en 2006, atiende los nombres que las mismas bibliotecas sugieren y se le entrega a figuras cuya trayectoria haya servido para mantener, difundir y acrecentar las cualidades de la cultura regional argentina, como Roberto Fontanarrosa, Osvaldo Bayer, Mercedes Sosa, Adrián Paenza, León Gieco, Alejandro Dolina, Norberto Galasso, Quino y Juan Sasturain. Fuente: (Télam).-