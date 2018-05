Chajarí lanzará una agencia para optimizar las tareas de control municipal

Lanzarán una agencia para optimizar las tareas de control municipal este jueves a las 9 en Chajarí; la nueva repartición está ubicada en Avenidas 9 de Julio y Alem y su tarea será la de fiscalización y control.



"Se referirá a lo que es inspección comercial, es decir bromatológica, también, aquellas que refieren a medio ambiente y obras. En otras palabras, la idea es unificar todas aquellas áreas que llevan adelante este tipo de tareas de inspección y control, menos el área Tránsito", explicó a Radio Pública Chajarí, la responsable de esta nueva dependencia municipal, Natalia Bustos.



Del mismo modo, añadió que el fin de esta oficina no será de recaudación, sino que será educar al vecino acerca de las ordenanzas que tenemos vigentes. El equipo de trabajo de esta dependencia, cabe agregar, contarán con 10 inspectores quienes saldrán a la calle identificados con credenciales e indumentaria. Y la oficina, por su parte, funcionará de 7 a 21 horas y su teléfono será 421848.



Asimismo, la misión de "Municontrol" será fortalecer las tareas de prevención y control público municipal para garantizar el cumplimiento de las normas que reglamentan diversos aspectos de la vida en comunidad.



En cuanto a sus funciones, se pueden destacar las siguientes: realizar tareas de control e inspección en la vía pública; promover mejores condiciones de vida en comunidad mediante el desarrollo de acciones de prevención, educación y fiscalización orientadas a la aplicación de las normativas vigentes; identificar transgresiones a las disposiciones vigentes y labrar actas de constatación; realizar tareas de notificación a los vecinos, ante la identificación de contravenciones, y derivar las actuaciones a los organismos específicos para las acciones de intimación que correspondan; y articular acciones con las áreas específicas, de inspección particular, y el Juzgado de Faltas Municipal



Por último, cabe agregar que el Gobierno de la ciudad de Chajarí cuenta con un sistema de inspección descentralizado que está a cargo de diferentes áreas de la administración pública municipal, cada una de las cuales realiza la tarea de inspección, fiscalización y control teniendo en cuenta sus áreas de competencia, según se informó desde la comuna a través de un comunicado.



"Esta modalidad de organización laboral conlleva algunos problemas que terminan poniendo de manifiesto la existencia de carencias en los sistemas de control público municipal y además, por llevarse a cabo en forma descentralizada, no contribuyen a visibilizar a un Estado presente y activo en las tareas de control. Esto trae aparejado, además, otros problemas, tal es el caso de la superposición de tareas entre diferentes cuerpos de inspección como consecuencia de la poca articulación interorganizacional y de la indeterminación de qué áreas deben ser las que deben intervenir ante denuncias que involucran actividades de contralor municipal. Para solucionar dicho problemas es que, justamente, se crea esta dependencia llamada Municontrol", indica el texto.