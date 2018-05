Este jueves comienza un ciclo de murgas en La Vieja Usina

El ciclo, que se realizará los primeros jueves de cada mes a las 20.30 con una entrada de 80 pesos, surge como propuesta del Centro Cultural Provincial La Vieja Usina (Gregoria Matorras 861) y los artistas que integran el Colectivo Murguistas del Paraná. Además, se busca brindar a los artistas de la disciplina condiciones óptimas para la presentación de sus espectáculos.



Cada una de las fechas que integran el ciclo está pensada y organizada por el Colectivo, quienes son los encargados de dar contenido a cada encuentro, invitando a colegas del rubro que vendrán de diferentes puntos del país.



El ciclo se desarrollará durante todo el año, iniciando en mayo y culminando en diciembre.



En el primer Tablado se presentarán La de Bolsillo (Paraná) y Rezonga la Ronca (Santa Fe). Las entradas anticipadas pueden obtenerse en The Music Store (Gualeguaychú 438)



La de Bolsillo

La de Bolsillo es una banda del genero murguero (murga canción) que intenta plasmar en la escena la cultura musical rioplatense en la que se fusiona ineludiblemente la raíz litoraleña, con una fuerte apuesta a lo vocal pero sin dejar de lado las realidades sociales que la atraviesan. LdB nace en enero del 2016 con la idea de cruzar a tierras charrúas buscando conocer la cocina de los principales referentes del género. A partir de allí ha empezado a abrirse camino en los distintos escenarios locales utilizando la recorrida de bares y el canto callejero como herramienta de difusión y generación de recursos.



Por otra parte, ha participado de la organización y puesta en práctica de los encuentros de los programas "cultura viva comunitaria" y "puntos de cultura", a partir de los cuales se genera la posibilidad de seguir convidando el género murguero a través del desarrollo de talleres de murga en barrios de la ciudad de Paraná (Complejo Comunitario Barrio Mitre y Biblioteca Popular Caminantes).





Rezonga la Ronca

Rezonga la Ronca presentará su espectáculo denominado: "Sin filtro". Un limbo y dos marginados de la sociedad buscando posibles explicaciones: entre ellos hacen germinar la absurda idea de que fueron expulsados por no usar el filtro, por no mediar entre lo que pensaban y lo que decían, por hacer lo que creían que era bueno, por defender su verdad a cualquier precio.



"Sin filtro" es el sexto espectáculo totalmente original que presenta Rezonga la Ronca. Demandó dos años de producción, donde cada integrante aportó, desde su experiencia, partes del argumento que hilvana la obra.