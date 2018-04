Concordia: "No está confirmada" la puesta en funcionamiento de la SUBE

Desde la cooperativa "Nuevo Expreso" que administra las Líneas 5 y 7 de colectivos, de Concordia, haciendo hincapié de que no llegó ninguna confirmación, ni equipamiento, para poner en marcha tal servicio.



En ese sentido, en diálogo con Diario Río Uruguay Matías Ponce, integrante de la cooperativa, manifestó que "nosotros no tenemos notificaciones de que los primeros días de mayo comience a funcionar la SUBE en Concordia, no hay nada confirmado, nosotros tampoco tenemos la comunicación exacta".



"Este sábado hubo gente del transporte de la ciudad de Concordia en Buenos Aires realizando un curso de capacitaciones e interiorizándose sobre el tema pero no tenemos información de que día se implementará", señaló.