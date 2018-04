Proponen regular la publicidad oficial en Concordia

Foto: Archivo

El Concejal concordiense Esteban Benítez (Cambiemos), dio a conocer un proyecto de ordenanza que tiende a regular la pauta oficial publicitaria del Municipio de Concordia.



Según indica en la propuesta, la presentación responde a: "La necesidad de contar con un marco normativo que otorgue transparencia y claridad a la distribución de los fondos públicos destinados a publicidad oficial, estableciendo los objetivos, principios y criterios que deben regir en su asignación; ya que la ausencia de un marco normativo que otorgue transparencia y claridad al uso de los fondos públicos destinados a publicidad puede promover decisiones arbitrarias y facilitar el uso de la pauta oficial como instrumento de presión política".



En el primer artículo del proyecto, sugiere: "Créese el Régimen Municipal de Regulación de la Publicidad Oficial que tendrá por objeto ordenar y reglamentar el procedimiento de la asignación presupuestaria prevista para la publicidad oficial. El mismo dependerá de la Secretaría de Gobierno a través de la Dirección Municipal de Prensa".



En síntesis, el proyecto propone:



- Establecer la obligación de informar públicamente a quien se le está dando pauta oficial. Consignando montos y contratos firmados deben publicarse en el boletín oficial y en la página web



- Debe realizarse un registro público de medios



- No pueden hacer publicidad de la gestión o de un funcionario en especial, solo debe



Utilizarse la pauta con fines educativos, informativo y de orientación social. No pueden contar en ella nombres símbolos o imágenes que promocionen a las autoridades o funcionarios públicos. El dinero que se gasta es de todos los contribuyentes, no es de ninguna gestión.



- Debe cumplirse con principios de:



1. Interés general y utilidad pública



2. Trasparencia



3. Pluralidad de medios



4. Razonabilidad de la inversión



5. Igualdad y diversidad social



6. Fomento de soportes respetuosos con el medioambiente



- La publicidad oficial se suspende 30 días antes de las elecciones.



- Debe desarrollarse un plan anual de publicidad oficial y deberá aprobarse en conjunto con el presupuesto anual.



- Debe consignarse la estrategia de comunicación



-Justificación objetivo y descripción de la publicidad oficial