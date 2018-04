Concepción del Uruguay: Se realizó el Encuentro de Deportes Adaptados

Se realizó este viernes en Concepción del Uruguay el 1° Encuentro de Deportes Adaptados en el Centro Provincial de Educación Física N° 3 "Prof. Hugo Mario La Nasa". La actividad fue organizada por la Dirección para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y la Dirección de Deportes.



Se desarrolló con el fin de que los jóvenes de la ciudad y la región pudieran volcar en la práctica lo aprendido con sus profesores en cinco disciplinas del deporte adaptado.



Participaron casi 300 integrantes de las delegaciones de Concepción del Uruguay, Basavilbaso, Colón, San José, Gualeguay, General Campos, Villa Elisa y Ramírez. Durante la mañana y la tarde, participaron de pruebas de lanzamientos y saltos, pruebas de pista, muestra-taller de boccias (bochas adaptadas), muestra-taller de básquet sobre silla de ruedas, muestra taller de tenis de mesa, práctica de básquet sobre silla de ruedas, encuentro de tenis de mesa y demás actividades.



De nuestra ciudad participaron jóvenes de las Escuelas "Surco de Esperanza", Ponce de León, Juan Marcó y 20 de Junio, de Fundación "La Casita" y de la Escuela Municipal de Deporte Adaptado. Uruguayenses y nacionales Durante la apertura, el intendente José Lauritto entregó un aporte al uruguayense Marcos Domínguez, quien en mayo participará del mundial de paracanotaje en Hungría, tras haber llegado el año pasado a la semifinal de paracanotaje en República Checa. "Se entrena siempre, sin aflojar nada y tratando de dar todo lo mejor por Argentina", expresó Marcos al recibir el aporte.



Por su parte, el también uruguayense Thiago Martínez también se refirió al esfuerzo y la constancia en la práctica del deporte adaptado y la satisfacción de "jugar en la Liga Argentina C de Básquet Adaptado. Entrenar tres años duro es como todo jugador, es a pulmón. Si uno quiere seguir sigue y si no se queda. Con 15 años no es nada fácil jugar en la Liga Nacional pero yo sigo para saber que puedo y no quedarme". Dos ciudades unidas por la inclusión Lauritto y el intendente de Villa Elisa, Leandro Arribalzaga, firmaron un convenio de colaboración en el marco de la práctica conjunta que jóvenes de ambas ciudades realizan de básquet adaptado a través de la Alianza Básquet Adaptado. El acuerdo firmado le permitirá al equipo participar de la Liga nacional, habiendo competido recientemente en San Juan y próximamente en Mendoza.



Arribalzaga destacó la importancia de que los Estados municipales acompañen acciones que permitan a la gente "sacar todo de sí y puedan desarrollarse. Dos intendentes de dos ciudades nos juntamos y le dimos para adelante. Esto les permite desarrollarse, sin que lo importante sea ganar, sino crecer, poder encontrarse y lograr esa meta de crecer uno mismo y también así servir a los demás".



Por su parte, Lauritto calificó a este encuentro como "un acto de amor" y destacó el aporte de "padres, profesores y todos quienes acompañan y han dicho que esto es posible" Además destacó que "esta Alianza de básquet Adaptado nació porque los profesores Guillermo Moren, de Villa Elisa, y Joaquín Erramuspe, de Concepción del Uruguay son soñadores y lo lograron hacer. Este encuentro no tendrá ganadores ni perdedores, todos están ganando".