Quedó inaugurada la primera Casa de Medio Camino de Paraná

Foto 1/4 Foto 2/4 Foto 3/4 Foto 4/4

Con la presencia de la ministra de Salud, Sonia Velázquez, presidiendo el acto, se inauguró la primera Casa de Medio camino del Hospital Escuela de Salud Mental (HESM) de Paraná. El espacio donde funcionará el dispositivo clínico-comunitario cuenta con tres habitaciones, tres baños, cochera, lavadero, patio, churrasquera, cocina, living y comedor; donde los usuarios contarán con el acompañamiento de un equipo interdisciplinario del HESM que promoverá el desarrollo de una vida autónoma.



En la oportunidad la funcionaria declaró que la conformación del espacio "es resultado de un proceso de años: la génesis data de hace más de 30 años, donde hemos atravesado procesos como la Ley Provincial de Salud Mental y la adhesión a la Ley Nacional, y hoy podemos tener una casa de medio camino donde trabajar las potencialidades de los sujetos y pensar que este es el hogar de tránsito en donde se va a respetar la identidad del usuario y la cuestión identitaria del colectivo que va a habitar esta casa".



A su turno el director del HESM, Alejandro Ruiz, se expresó contento y en algún punto emocionado porque haya podido concretar "este proyecto tan anhelado, que en el devenir implicó el esfuerzo de muchos actores: de gente que ya no está entre nosotros, compañeros de años que ponemos el cuerpo cotidianamente por la salud pública, los usuarios (destinatarios directos de proyectos como este), familiares, amigos, vecinos y un montón de gente que pertenece a otros sectores e intercambia formas de trabajo permanentemente con nosotros", agregando "y la verdad que hoy estamos todos muy contentos".



Por su parte el director de Salud Mental de la provincia, Carlos Berbara indicó: "Más allá de que los usuarios tendrán un apoyo importante por parte de la comunidad hospitalaria, es indispensable que puedan desarrollar una vida en comunidad sustentable a partir de este dispositivo".



Cabe señalar que las Casas de Medio Camino forman parte de una serie de alternativas a la institución manicomial planteadas por la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657, siendo los dispositivos modelo de las políticas de desinstitucionalización de los usuarios de los servicios de salud mental.



Se trata de un espacio pensado para alojar a aquellos usuarios que luego de internaciones prolongadas, y por distintas circunstancias, han perdido el lazo con su familia; para posibilitarles restablecer su vínculo con la sociedad, con las posibilidades de acceso al trabajo y a una vida en comunidad afuera de la institución. "En este punto el Estado le ofrece el ámbito indispensable para que esa historia sea recuperada y se pueda proyectar en una vida más sustentable y equiparable con estándares de salud mental", señaló Berbara.



Se prevé que la casa como dispositivo clínico tenga un coordinador y un equipo de trabajo, pero sin perder de vista que se apunta a promover la autonomía de los individuos, por lo que se busca que la experiencia para los usuarios sea lo más parecida al hogar de cualquier persona.



Acompañamiento interdisciplinario



Los agentes que participarán del apoyo a los usuarios forman parte del equipo interdisciplinario del HESM, "que está compuesto por todas las profesiones inherentes al sostén de los tratamientos y al estímulo del desarrollo de la vida autónoma de los usuarios", explicó Berbara.



Así, el equipo se encuentra conformado por médico psiquiatra, psicólogo, trabajador social, terapista ocupacional, acompañante terapéutico (según la necesidad de los usuarios), enfermería y un administrativo (que asesorará sobre la cobertura de pagos impositivos, compras y administración del recurso económico de cada uno de los usuarios). "De esta manera pretendemos hacer una tutoría responsable, donde podamos acompañar el desarrollo y promover permanentemente ejercicios de autonomía en todos los aspectos de la vida diaria de los usuarios", completó el profesional.



Asimismo, además del trabajo previo entre el equipo que hará el acompañamiento y los usuarios; los agentes también abocan al trabajo territorial de sensibilización de la comunidad.



En este marco se destacaron los avances logrados en torno a desmitificar creencias arraigadas a lo largo del tiempo en la sociedad, que históricamente identificaba al usuario de salud mental como a alguien peligroso.



Experiencia inédita en Paraná



La inauguración de este espacio en la capital provincial da respuesta a un largo anhelo, contemplando que en Paraná se concentra la mayor cantidad de consultas y demanda de salud mental por contar con uno de los establecimientos monovalentes más importantes de la provincia y un mayor volumen de usuarios bajo el sistema de internación.



En este marco, y dentro de las políticas de dispositivos con lógicas sustitutivas a las manicomiales, se indicó que desde el HESM se trabaja con consultorios externos, hospital de día, área de terapia ocupacional, talleres y emprendimientos; también se trabaja el eje territorial con el componente de atención primaria y los servicios de salud mental de los hospitales generales. "Se suma a esto el dispositivo modelo de atención primaria que es el centro Mercedes Di Giusto; y hoy se integra gratamente el dispositivo de casa de medio camino a toda esta red asistencial que tiende más a la atención en territorio de los usuarios y no al modelo hospitalocéntrico", precisó Berbara.



"Si bien en la provincia tenemos experiencias muy positivas en cuanto a casas de medio camino en Rosario del Tala y en Concordia", agregó el funcionario, "el hecho de contar con una en la ciudad de Paraná es una muy buena noticia para todo el sistema de salud y especialmente para los usuarios de los sistemas de salud mental", completó.



Luis, uno de los cinco usuarios de Salud Mental que se mudarán a la casa asistida, explicó cómo encara la participación en este dispositivo terapéutico luego estar institucionalizado por 16 años: "Me siento muy bien, es un logro muy importante para todos nosotros y es un cambio de vida ya que vamos a tener todas las posibilidades para salir, andar en la calle, estudiar y hacer algún trabajo si se puede".



En torno a los preparativos previos señaló: "Visitamos la casa un par de veces, estuvimos acondicionando las cosas y preparándonos para este día que es muy importante para nosotros", completando: "Es un cambio total, muy diferente a estar en el hospital: es nuestra casa prácticamente".