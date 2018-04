Organizaciones de la costa del Uruguay piden por la defensa del Acuífero Guaraní

Integrantes de Asamblea Ciudadana Concordia, de la Asociación Civil Ambientalista de Salto Y de 350.ORG América Latina fueron recibidos en la Embajada de Australia en Argentina, que también lo es para Uruguay y Paraguay.



Concretaron, en esta instancia, un deseo y una necesidad que desde hace un tiempo los apremia. Se refirieron a las actividades hidrocarburíferas en el territorio de la República Oriental del Uruguay, que desde hace más de un año observan, reportan y denuncian.



Remarcaron que sean exploratorias, convencionales o no convencionales, las perforaciones arriesgan la formación del Acuífero Guaraní y ponen en serio peligro la Represa de Salto Grande, siendo muy difícil y de lento proceso el control de la contaminación del acuífero, como se lee en el documento específico Determinación de Perímetros de Protección de Pozos y Vulnerabilidad y Riesgo de Contaminación de Acuíferos (2009).



El encuentro con la Embajada comenzó con la presentación de una primera nota firmada por numerosas agrupaciones regionales, en la que argumentaron los motivos de la oposición que sostienen en una estructura jurídica en el orden local, departamental, provincial nacional e internacional. Señalaron que el devenir de los acontecimientos no ha hecho más que confirmar que sus temores no eran infundados.



"En un clima de respeto y, por momentos, con muestras de cordialidad de parte del diplomático, agradecimos al Señor Peter Rennert, Primer Secretario y Vice jefe de Misión de la Embajada, su propuesta de escuchar nuestras inquietudes. Le recordamos, reiteradamente, que es una contradicción que su país proteja en su territorio el ambiente ?han legislado para ello- y no controle con efectividad las actividades empresariales en el exterior, más aún cuando orgullosamente destacara que los inversores connacionales son elegidos porque Australia posee leyes extraterritoriales que controlan y condenan (o reprueban) cualquier hecho de corrupción por parte de las empresas", indica el texto compartido por los asambleístas.



La visita coincidió con el momento de mayor debilidad de la empresa, ya que Petrel ha debido suspender por falta de fondos los trabajos en el Uruguay y fue también llamativamente coincidente esta circunstancia con el momento en que se cursó la invitación.



Actualmente la repercusión del accionar de las asambleas, movimientos y organizaciones ha llegado al Tribunal Australiano, que denuncia el impacto de las actividades contaminantes de la empresa en desmedro de los derechos humanos. Hace referencia también a la escasa seriedad y responsabilidad de la mencionada Petrel, manifestada en otros emprendimientos en diferentes países y destaca en su comunicación la presentación de los asambleístas, efectuada en diciembre, ante la embajada.



"La publicación del Australian Tribunal into the Human Rights Impacts of Unconventional Gas (su nombre en inglés) instala la cuestión en la competencia del Tribunal Permanente de los Pueblos , herramienta de Justicia alternativa a la que podemos acudir, más aún, contando con Los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos de la ONU", agrega el texto.



En Diciembre de 2011, se aprobó en el marco de las Naciones Unidas esta Declaración de Principios para "proteger, respetar y remediar" el impacto de las actuaciones de las empresas transnacionales sobre los Derechos Humanos.



"Emitimos este comunicado conjunto, para mantenernos/los al tanto de los acontecimientos. Continuamos atentos y actuando, en comunicación", concluye.