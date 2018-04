Presentarán una obra de teatro este domingo en La Vieja Usina

En el marco del ciclo Domingos de Teatro, se presentará la obra teatral "La Mujer Puerca" del reconocido dramaturgo Santiago Loza, el próximo fin de semana en el Centro Cultural y de Convenciones La Vieja Usina de Paraná, con entrada libre y gratuita.La función se realizará el domingo 29 de abril a las 20, en La Vieja Usina de Paraná, organismo que se encuentra bajo la órbita de la Secretaría de Turismo y Cultura de la Provincia. Los espectadores podrán disfrutar de este espectáculo de manera libre y gratuita.El ciclo Domingos de Teatro en la Usina fue programado por el centro cultural provincial con el objetivo de ofrecer una propuesta teatral continua y fomentar la asistencia de nuevos públicos en esta disciplina. Desde la Secretaría de Turismo y Cultura se impulsan esta iniciativa para brindar acceso al bien cultural teatral y fomentar el hábito de asistir al teatro. El ciclo se realizara todos los domingos del año desde mayo hasta diciembre.La obra escrita por Santiago Loza, es interpretada por Valeria Lois y cuenta con la dirección de Lisandro Rodríguez.La trama de la obra narra la historia de una mujer ha vivido a pleno para conseguir la santidad. No lo ha logrado, tiene naturaleza puerca. Es mundana, terrenal. El deseo de beatitud no conjuga con su ser. La tragedia de la materia que no está hecha para la trascendencia. LA MUJERPUERCA es la historia de una huérfana. Como esos relatos de Dickens devorados en la niñez. Está dedicado a la tristeza de los huerfanitos en su periplo errante buscando un lugar de origen. Algún lugar que contenga. LA MUJER PUERCA es una especie de fenómeno, ridícula y tierna, posee melodrama y humor. También algunos pensamientos sobre el amor. El amor no correspondido por Dios hacia esta pequeña mujer herida. LA MUJER PUERCA es la travesía de un cuerpo partido y repartido. La necesidad y la necedad de amar cuando alrededor hay silencio.Centro Cultural y de Convenciones La Vieja UsinaDirección: Gregoria Matorras 861Teléfono: 0343 421-1074Facebook: La Vieja Usina