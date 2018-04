Se realizó una nueva edición del Ciclo Valores de la Vicegobernación

El equipo nacional juvenil de softbol, campeón mundial 2012, el equipo de adultos mayores mixto de Newcom, del Centro de Jubilados y Pensionados Provinciales; y el equipo de fútbol femenino Arenas compartieron sus experiencias durante una nueva edición del Ciclo Valores que impulsa la Vicegobernación, en el recinto del Senado.



"Queremos conocer la experiencia de los que se juntan con otros para luchar por un mismo sueño", expresó Adán Bahl, vicegobernador de la provincia. "El año pasado convocamos a personas destacadas del arte, el deporte y el trabajo. Este año decidimos subir la apuesta y pensar en equipo, en grupos. Porque sabemos que el esfuerzo y el entusiasmo de cada uno llegan muchísimo más lejos si a una idea o a un proyecto lo sostenemos con otros", explicó.



"En Paraná hay muchos clubes, instituciones públicas y espacios privados que convocan a la actividad física. Sabemos que el deporte es un gran ordenador social. Pero no siempre las cosas funcionan: hoy quedó claro que para que un equipo logre sus objetivos hay que poner muchos valores en juego, sostenerlos, compartirlos. Es importante el esfuerzo individual, pero en este caso, se trata de lo que somos capaces de hacer colectivamente", finalizó Bahl.



Experiencias



La conversación fue guiada por el periodista deportivo Sebastián Gálligo, quien alternó las preguntas entre los tres entrevistados y el público presente en la sala, donde se encontraban parte de los equipos mencionados. En el intercambio fueron surgiendo coincidencias y puntos en común, a pesar de la disparidad de objetivos de trabajo y las metas de los equipos convocados.



Carolina Benke, quien está al frente de la Escuela de futbol femenino Arenas, agradeció la convocatoria y expresó que "es una linda manera de dar a conocer nuestro trabajo y de sentirnos escuchadas". Y destacó la valentía de enfrentarse "día a día a un ambiente donde predominan los hombres pero con la satisfacción de saber que contribuye a un cambio cada día de entrenamiento".



Por su parte Julio Gamarci, brindó detalles del campeonato mundial logrado por la selección nacional de softbol en el año 2012 y dijo: "Queríamos dejar de ser la selección nacional, para ser el equipo nacional y para eso había que dejar la individualidad de cada uno para formar parte de un "nosotros" atravesado por el sacrificio y la generosidad de aquellas personas que buscan algo grande". Y agregó: "La idea del Ciclo me parece excelente y poder compartir las experiencias de tres deportes totalmente diferentes fue muy enriquecedor".



Enrique Ibarra, representante del equipo de adultos mayores mixto de Newcom, del Centro de Jubilados y Pensionados Provinciales sostuvo que "es un deporte muy saludable para la gente de nuestra generación y por eso la disciplina siempre es un valor indispensable, así como también la constancia no sólo de quienes practicamos sino también de aquellos que nos acompañan y se ocupan de que la gente mayor pueda hacer un deporte".



Participaron además, el secretario de Deportes José Goméz y el senador por el departamento Paraná, Raymundo Kisser.