ATER y municipios trabajan para mejorar la recaudación en las comunas

Política Más 150 representantes de comunas dialogan sobre la incidencia del Pacto fiscal

En el marco del encuentro organizado por Economía, se presentaron líneas de trabajo conjunto para mejorar la recaudación municipal a partir del trabajo conjunto con ATER. También se explicaron conceptos, criterios y mecanismos adoptados en la provincia que habilitarían la baja en la presión tributaria.El equipo Directivo de la Administradora Tributaria Provincial (ATER) participó este lunes de las 10ª jornada de Finanzas Públicas Municipales organizado por el Ministerio de Economía de la Provincia.En su intervención, el titular del organismo, Cr. Sergio Granetto, hizo un recorrido sobre los principales conceptos, criterios y motivos de la Ley 10.557 de reforma tributaria y la posibilidad que brinda de acompañar un proceso concomitante de baja de tasas municipales. "Esta Ley impulsada por nuestro Gobernador implica que desde el 1° de enero de este año los municipios están recibiendo más coparticipación provincial", señaló. Y continuó: "En este marco, venimos invitando a los municipios a acompañar a la provincia en los procesos de ampliación de base tributaria, incorporándose al programa de detección de mejoras no declaradas, con lo que estamos financiando que ya más de 13mil jubilados y pensionados no paguen el Impuesto Inmobiliario", dijo.El Programa para de detección e incorporación de mejoras constructivas no declaradas "M2" permite a las comunas incrementar sus ingresos a partir del cruce de datos catastrales con la provincia, incorporando las diferencias de metros y categorías constructivas al catastro provincial - que se estima en cientos de millones de metros cuadrados- y su distribución mediante la coparticipación a las comunas tras la emisión y el cobro del impuesto inmobiliario provincial.En esa línea, y a modo de ejemplo ante más de 150 referentes de las áreas de hacienda y rentas de los municipios entrerrianos, Granetto puso en valor los convenios celebrados con 14 municipios hasta el momento destacando lo realizado con las comunas de Concordia, Crespo, Villaguay y próximamente Paraná donde "los intendentes han comprobado la importancia de abocar recursos a los equipos de hacienda, rentas y catastro y así sumar millones de pesos a sus presupuestos en poco tiempo cumpliendo, además, con el tan demandado concepto de equidad. Esto es: sumar recursos a partir de cobrarle a cada quien lo que le corresponde y no a partir de la suba de alícuotas", concluyó.Finalmente, desde ATER se recordó que los beneficios adicionales de esta metodología de cruces e incorporación de metros cuadrados es lo que permite financiar el beneficio de exención en el impuesto inmobiliario a más de 13.000 jubilados de menores ingresos en la provincia.