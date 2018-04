Estudiantes y docentes de la UADER pintaron Pañuelos Blancos en el Rectorado

Arte y sentido

En Paraná, la UADER se sumó a la campaña nacional "Si tocan un pañuelo pintamos un millón". Estudiantes y docentes de las carreras de Artes Visuales de la FHAyCS, y de una escuela secundaria, pintaron el símbolo de las Madres de Plaza de Mayo en torno al edificio de la Universidad.Más de cincuenta estudiantes y docentes plasmaron pañuelos blancos sobre las veredas del Rectorado de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER), en Paraná, sumándose así a la campaña nacional de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, bajo el lema "Si tocan un pañuelo pintamos un millón".La iniciativa de la organización de derechos humanos fue planteada tras las reformas en la histórica plaza de Buenos Aires, que implicó la remoción de los míticos pañuelos pintados en torno a la Torre de Mayo.El Rector, Bioing. Aníbal Sattler, acompañó la jornada en la Universidad, que se concretó en la tarde del martes 17 de abril, coordinada por la Secretaría de Integración y Cooperación con la Comunidad y el Territorio, a través del Departamento Cultura, a cargo de la Mg. Mariángeles Metivié."Nos sumamos a esta iniciativa nacional y seguimos apostando por Memoria, Verdad y Justicia y acompañando el trabajo que desarrolla Madres de Plaza de Mayo", destacó Sattler tras sumarse a la pintada. "Ver a estudiantes y docentes de cuatro cátedras tan comprometidos con esta propuesta, me llena de alegría; por eso quiero convocar a todas las sedes de nuestra Universidad a que se sumen, que se pongan en contacto con Rectorado para replicar la pintada", enfatizó.Con los pañuelos marcados en stencil, en distintos tamaños, los artistas -estudiantes de las carreras de Artes Visuales de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales (FHAyCS)- plasmaron esta propuesta de arte urbano pintando cientos de pañuelos blancos en el amplio frente del Rectorado, sobre Avenida Ramírez y en unos cincuenta metros sobre la vereda de calle Toscanini. También se sumaron estudiantes secundarios de la Escuela Nº6 "Lomas del Mirador".La actividad fue el cierre de la quinta edición de la Agenda M "Mujer, Memoria, Malvinas".El coordinador de las carreras de Artes Visuales de la FHAyCS, Hugo Masoero, expresó: "Vine a ver el trabajo de nuestros alumnos. Adherimos a esta propuesta de Rectorado y a la convocatoria de Madres de Plaza de Mayo", afirmó."Pensamos que el arte tiene una función social de generar sentido, subjetividad, conciencia. Enseguida que supimos nos sumamos con toda la escuela convocando a docentes que quieran hacer su práctica de arte urbano", manifestó.Insistió con la idea de hacer arte "que no sólo esté dirigido a los eruditos en las artes visuales" si no "generar conciencia a toda la población, trabajar el campo de lo social". En este sentido, apuntó que "esta intervención urbana es muy simbólica. Estamos apelando a la memoria, a un rescate continuo en un momento en que en este país símbolos como éste están bastante vapuleados".