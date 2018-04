El Centro de Artesanos de Villa Elisa cuenta con sede propia

El Centro de Artesanos de Villa Elisa atraviesa una etapa de profunda transformación, plagada de nuevos proyectos y concreciones.



"Empezamos en 1980 con una pequeña cantidad de artesanos y fuimos trabajando en varios lugares, hasta que hoy podemos decir con orgullo y satisfacción que tenemos casa propia, al cedernos el Estado provincial una parte del viejo Hogar Rural, que fue dividido en varios sectores y a nosotros nos tocó la antigua Oficina de Turismo", comienza diciendo Emma Perroud, una de sus integrantes.



Para concretar la mudanza, "la municipalidad colaboró con la refacción del salón y la apertura de una puerta al patio trasero. Después, la pintura, los trabajos de electricidad y la construcción de las nuevas estanterías fue obra de los artesanos con recursos propios. Cuando terminemos de organizarnos con la mudanza, queremos poner al día la parte legal para contar con personería jurídica y conformar oficialmente una comisión directiva".



En cuanto al reglamento interno, explica que "cada artesano que integra el centro debe abonar $50 por mes, aparte de dejar un pequeño porcentaje de sus trabajos vendidos para mantener el salón. Además, somos nosotros mismos que nos turnamos para atender", supo El Entre Ríos.



Reunir la mayor cantidad posible de artesanos es la próxima meta. "Actualmente tenemos 32, pero la intención es llegar a ser alrededor de 45 ó 50 socios. Por eso, si hay algún artesano que quiera sumarse se tiene que acercar con sus datos y quien ya se inscribió y aún no trajo su mercadería por alguna razón, lo haga a la brevedad. Sabemos que hay mucha gente que le interesa y le gusta el lugar o no tiene un espacio para mostrar y vender sus trabajos. En todos los casos, las artesanías pasan por una pequeña fiscalización antes de ponerse a la venta, pero no somos demasiado exigentes", da a conocer la artesana entrevistada.



Quien visite el lugar se encontrará con "tejidos de todo tipo para hombres, mujeres, niños y también decorativos. Además, en madera se pueden llevar mates, tablas de cocina, elementos para hacer asados y hasta las tallas de Adrián Cabrera, que es un artesano muy conocido en toda la región y más allá. Hay cuero, cestería, crochet, cuchillería, cactus, artículos regionales y algunos gastronómicos. En cuanto a rubros estamos bastante completos".



Con respecto a las ventas, comenta que "si bien se trabaja un poco con gente de Villa Elisa, el gran motor es el turismo. Mates y tejidos es lo que más sale, porque en el caso de la lana no es vista en tantas provincias como en esta en la región del país en que nos encontramos".



El Centro de Artesanos está ubicado en Avenida Urquiza 1790 y abre todos los días de 10 a 12.30 y de 17 a 21 aproximadamente, salvo los fines de semana en que el horario suele extenderse.