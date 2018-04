Inauguraron la ampliación del Centro de Jubilados de Oro Verde

El vicegobernador Adán Bahl visitó la localidad de Oro Verde, donde junto al intendente José Luis Dumé, participó de la inauguración de la ampliación del Centro de Jubilados Provinciales y Municipales de esa localidad del departamento Paraná.



La obra inaugurada se trata de un tinglado que ofrecerá un nuevo espacio y servirá para desarrollar, con mayor comodidad, las actividades de este Centro, que cuenta con más de 400 afiliados.



"El trabajo en conjunto trae buenos frutos y estas obras son un ejemplo de eso", dijo Bahl. Y agregó: "La verdad es que estamos siempre en contacto, trabajando juntos: provincia, municipios e instituciones -como este centro de jubilados-. Cuando aparece una necesidad, nos comunicamos, le buscamos la vuelta y encontramos una solución, porque creo que así debemos trabajar, dialogando, encontrando el potencial de cada uno y buscándole la vuelta a los problemas", dijo el vicegobernador.



Actualmente, el Centro, que cuenta con más de 400 afiliados, agrupa a jubilados nacionales, provinciales y municipales. Viene trabajando sostenidamente desde el año 1996, realizando actividades de recreación como Talleres de Tango, Folklore y diferentes encuentros durante toda la semana.



Omar Silva, presidente del Centro informó: "Hemos renovado y ampliado nuestro Centro de Jubilados utilizando nuestras más grandes herramientas, que son la gestión y el trabajo, con el acompañamiento no sólo de nuestros afiliados sino de toda la comunidad".



"Falta mucho por hacer, pero seguimos creciendo y vamos a continuar trabajando para que los sueños de nuestros queridos jubilados se cumplan y podamos seguir sumando y brindando mejores servicios", concluyó.



En tanto, el intendente local, José Luis Dumé, destacó que "en este Centro tenemos un gran grupo de trabajo al que sólo le caben palabras de agradecimiento" y resaltó que "quienes componen la sociedad civil y las instituciones de nuestra localidad, como este Centro, son quienes prestigian a nuestro pueblo. El municipio no puede menos que acompañar cada una de las acciones porque sabemos del compromiso, la responsabilidad y la tarea diaria que realizan no sólo en pos de los jubilados, sino que ofrecen este espacio para todos", expresó.



Finalmente dijo: "Reitero mi agradecimiento a un amigo, el vicegobernador de la provincia, que siempre está dispuesto a escucharnos de una forma muy sencilla y humilde que nos hace sentir muy acompañados por el Gobierno Provincial".