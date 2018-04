La escritora Tochi Eymann presenta su quinto libro de cuentos y relatos

Tochi Eymann presentará este viernes, su quinto libro de cuentos y relatos, "El que existe es el Diablo". La presentación tendrá lugar a las 20.30, en la Sala 2 del Centro Cultural "La Hendija" (Gualeguaychú 171, de Paraná).El libro fue publicado a través de la Editorial Fundación La Hendija, y pertenece a la colección "La vida es ancha". El tomo reúne 44 cuentos breves, donde el diablo, de alguna manera, mete su cola."Me fui dando cuenta de que el 'maligno' era un personaje que aparecía en todos, coincide con que en este momento el Papa ha dicho que no existe más el infierno, así que me dije, qué buen título (El que existe es el Diablo), porque de él no dijo nada, así que el que quedó suelto por ahí es el demonio. Y quedó dando vueltas en mis cuentos un diablito", contó Tochi.

Su obra

Tochi, oriunda de Viale, es abogada, actriz y, desde hace casi 20 años, redescubrió su pasión por la escritura. Ha publicado los libros A la siesta, la vuelta manzana; El carozo y el caracol (junto a Federico Celecia), Pedaleando historias y Perfiles de muñecas, los cuales le valieron el reconocimiento de la comunidad literaria de la región. También escribió la obra de teatro La luna llena.