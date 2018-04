Ampliarán un tradicional y concurrido paseo de Villa Elisa

Por unanimidad, el Concejo Deliberante de Villa Elisa sancionó la resolución 854 solicitando al Ejecutivo que, a través de la Secretaría de Obras Públicas, dé continuidad al Paseo del Estudiante en las plazoletas ubicadas sobre Avenida Urquiza, entre Boulevard Churruarín y calle Vallais.



"Que la zona de la Escuela Normal Superior y el polideportivo municipal es un lugar sumamente frecuentado por vecinos, docentes, alumnos y turistas, razón por la cual es elemental y positivo jerarquizar el desarrollo urbanístico y puesta en valor del espacio público", se mencionaba entre las consideraciones del proyecto original, presentado por la Unión Vecinal.



La resolución sugiere la construcción de cordón cuneta y el asfaltado de las dos cuadras, como así también la concreción de una serie de obras complementarias, como iluminación, dos hileras de árboles centrales y mobiliario urbano. "Que se priorice la circulación peatonal, especialmente por ser una zona estudiantil, construyendo un cruce peatonal entre Churruarín y Urquiza, teniendo en cuenta coches de bebés, sillas de ruedas, bicicletas, carritos de las compras, valijas y mochilas con ruedas", se requiere.



De tomar la proposición, el Ejecutivo debería incorporar los gastos de las obras en el presupuesto municipal 2018.



"Que esta obra resuelve la liberación del agua pluvial (sic) de las arterias lindantes y permite la construcción de veredas e ingresos a las distintas viviendas, institución y polideportivo, además de dar seguridad a la circulación, consolidando y regulando el desarrollo urbanístico", también se sumaba como argumento. Otras aprobaciones unánimes Resolución 855: gestionando se organice el estacionamiento de motos frente al Club Progreso.



Decreto 642: declarando de interés del Concejo la 4ª Jornada de Jóvenes Profesionales en Ciencias Económicas de Entre Ríos, a realizarse el 28 de abril en Colón. La ordenanza que no fue La eterna discusión en torno al costo de las tasas municipales de Villa Elisa sumó un nuevo capítulo en la sesión ordinaria de anoche del Concejo Deliberante, al someterse a votación tres propuestas sobre el sistema de actualización de la tasa general inmobiliaria.



La Unión Vecinal proponía suspender todo sistema de actualización de tasas, derechos, contribuciones o servicios y que su reajuste deba ser autorizado por los concejales cada año, idea que no consiguió más votos que de sus propios autores.



En tanto, un segundo despacho era partidario de suspender por el término de dos bimestres consecutivos la actualización de la y aplicar posteriormente la ordenanza vigente, modificando su aplicación al Índice de Precios al Consumidor. La cantidad de manos alzadas tampoco logró la mayoría del cuerpo legislativo, aunque sumaron 5 sobre 11: los tres miembros de Juntos por Villa Elisa de Cambiemos, el edil del Frente para la Victoria y la exoficialista Brenda Cooke.



La tercera propuesta fue una sorpresa, visto que no pasó por comisión y se configuró en medio de la discusión de las posturas. En este sentido, la concejal Mariel Folonier de Cambiemos planteó la suspensión por dos bimestres para contar con más información del Ejecutivo que permita elaborar un nuevo proyecto, consiguiendo solo la adhesión de su par Miguel Derudder, ambos exoficialistas.



Tras un rico debate de ideas y el consenso en que el sistema de actualización de la tasa requiere una modificación, la única conclusión a la que se arribó es que no se logró -ni por la más ajustada mayoría- una legislación que dé respuesta a los contribuyentes que hacen saber su disconformidad para con la actual fórmula. (ElEntreRíos)