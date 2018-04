Impondrán el nombre de un veterano de Malvinas a salón comunitario de Chajarí

Impondrán el nombre del ex combatiente de Malvinas Suboficial Principal Héctor Maximiano Rolón al salón comunitario del barrio 1° de Mayo de la localidad de Chajarí. Será este miércoles a las 10hs y el acto será presidido por el Intendente Pedro Galimberti.



Dicho salón está ubicado sobre calle Corrientes, entre Chaco y Santa Fe.



"El mismo comenzó a construirse hace, aproximadamente, dos años y medios a través de un plan nacional en el cual Nación aportaba el 25%. No obstante, con el paso del tiempo quedó chico el presupuesto que eran $400.000. Para darle continuidad a la obra, tuvimos que rescindir los contratos existentes y comenzamos a trabajar, nuevamente, hace alrededor de un año y la finalización de la obra fue días atrás", explicó el Ing. Luis Bognnano, Secretario de Obras y Servicios Públicos del Gobierno local.



Además, cabe agregar que se trata de una obra de 120 metros cuadrados de superficie y, tal como informó Bognnano, está ubicado sobre un terreno muy importante ya que es amplio lo que permite desarrollar actividades de todo tipo. "En cuanto a los recursos que se utilizaron para la construcción de este salón, el resto de lo aportado por Nación son recursos genuinos. En este sentido, el aporte que hizo el Municipio es de, aproximadamente, $1.100.000", dijo el Secretario de Obras y Servicios Públicos.



Por otro lado, el Ingeniero hizo referencia al nombre que se le impondrá al salón. "Al igual que el resto de los salones que se han inaugurado, se va a tomar el nombre de un Veterano de Malvinas. En este caso, es el Sub Oficial Principal del Ejército Argentino, Héctor Rolón", explicó.



En relación a Rolón, cabe mencionar que tiene 53 años y dos hijos; es oriundo de Monte Caseros (Corrientes) y fue parte del Regimiento 6 de Infantería Mecanizada. Allí, se desempeñó como apuntador de ametralladora y, actualmente, forma parte de la Asociación ex Combatientes de Malvinas.