Vialidad: Los caminos están transitables pese a las lluvias del fin de semana

La Dirección Provincial de Vialidad informó que tras la lluvia caída este fin de semana en la provincia la red vial se encuentra transitable. Los departamentos Gualeguay, Victoria y Diamante fueron donde se registraron mayores precipitaciones.No se registraron grandes precipitaciones salvo en la zona rural de Gualeguay donde cayeron un promedio de 90 milímetros, al igual que en Victoria donde en algunas partes como Rincón del Nogoyá cayeron unos 70 mm; Los Cerros 68 mm y Montoya 57 mm.En Diamante, en algunos lugares había llovido 20 y en otros 40 mm. En esos lugares los caminos de tierra se encuentran pesados y se recomienda circular con precaución en los de ripio y broza.En el norte no hubo importantes precipitaciones y los responsables de las zonales de Vialidad de los departamentos Feliciano y Federación (Chajarí) informaron que fueron pocos los milímetros caídos.Igual situación se presentó en la trama vial de los departamentos del centro como Villaguay; San Salvador; Tala y Nogoyá, donde cayó un promedio de 20 mm.En la costa del Uruguay y el sur no se registraban grandes lluvias por lo que se puede transitar sin inconvenientes. Únicamente en Gualeguaychú había zonas donde habían caído unos 30 mm pero la situación no revestía mayores complicaciones en materia vial.Por último y ante el parte meteorológico que anuncia tiempo inestable para los próximos días, se recomienda transitar con precaución por la red vial entrerriana y mantener la distancia de frenado ante la acumulación de humedad en la cinta asfáltica.