El Senado Juvenil visitó la localidad de Hasenkamp

Siguiendo el cronograma de actividades, el equipo técnico del Senado Juvenil visitó este miércoles la localidad de Hasenkamp en su recorrida por Paraná Campaña.



En el predio municipal, la coordinadora, Ingrid Dening, explicó detalladamente cómo funciona el programa, las diferentes instancias, cuál es la participación de los docentes y en qué consiste concretamente este tipo de educación no formal que contribuye al conocimiento de los mecanismos democráticos.



En el lugar, estuvo presente el viceintendente Luis Bianchi quien ratificó el acompañamiento del municipio en la participación de los jóvenes en la edición 2018 del Senado Juvenil y resaltó la importancia de que "los chicos aprendan acerca del trabajo legislativo".



En este marco, Bianchi adelantó que "tenemos la idea de llevar este tipo de educación no formal al Concejo Deliberante para que los estudiantes se involucren en las problemáticas locales" y celebró que se realice en la provincia un programa como el Senado Juvenil que "ayuda a los chicos a comprometerse y a participar".



Por su parte, Hilda Bianchi, de la Secretaría de Cultura y Turismo de la Municipalidad de Hasenkamp, destacó el hecho de que los estudiantes de esta localidad vengan participando de las distintas ediciones del Senado Juvenil y "concretamente este año hay un entusiasmo de los docentes y jóvenes en particular", resaltó.