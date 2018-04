Homenajearon a empleados y jubilados del IAPV

Foto 1/2 Foto 2/2

"Lo que uno aspira es al reconocimiento y el respeto en los lugares donde le toca trabajar", dijo el presidente del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), Marcelo Casaretto, en el homenaje a más de 90 jubilados y empleados del organismo provincial de más de 30 años de servicios.



"Siempre en el criterio político que uno lleva adelante tiene que tener en cuenta el trabajo con la gente. Este acto es de alguna manera la visión del directorio de trabajar con el personal en cada una de las cuatro regionales que tiene IAPV", señaló Casaretto al tiempo que indicó: "Para mí es un orgullo ser hoy presidente del IAPV de Entre Ríos y ser el responsable de darle un homenaje a los trabajadores de más de 30 años y a los jubilados que pasaron por acá".



Acompañado por el ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicio, Luis Benedetto; los vocales Marcelo Báez, Amalia Peroni y Fabián Flores, Casaretto expresó que "personal en actividad con más de 30 años de antigüedad son 70 en una planta de 300. Estamos hablando de gente de mucha trayectoria, que conoce profundamente el funcionamiento del Estado y del Instituto". Y agregó: "Si bien en general los 27 jubilados que hoy le hacemos el reconocimiento casi que no trabajaron conmigo porque asumí en noviembre del año pasado esta responsabilidad, sí me toca llevar adelante la gestión y ser el responsable de que el organismo le reconozca al trabajador la trayectoria y la vida que le ha dedicado al Instituto".



"Siempre considero que el Estado es el instrumento para el cambio en democracia. En tiempo de distintas ideas políticas, nacionales, provinciales, municipales, algunos creen que en materia de vivienda el Estado no se tiene involucrar, lo tiene que hacer de otra manera, o ceder recorrido para que actúen los bancos, entidades financieras. Y nosotros que estamos en la calle hablando con los vecinos, como lo está cada uno de ustedes, sabe que en muchos casos quienes quieren acceder a una vivienda, van a un banco o a un organismo financiero y no lo pueden hacer; y si no es la mano solidaria del Estado que trata de protegerlo y facilitarle las condiciones para el acceso a la vivienda, miles de familias quedarían sin nada", aseveró.



En ese sentido, expresó que "en la historia del IAPV, que este año estará cumpliendo 60 años de su creación, se han construido 48.000 viviendas. Pero siempre la mano tendida del Estado, tendiente a facilitar el acceso a la vivienda de las familias que necesita" y enfatizó: "Eso debe ser un valor, la defensa del organismo, de los puestos de trabajo y del rol del Estado interviniendo en la economía, puntualmente lo que es la política de vivienda".



Además estuvieron presentes el diputado Gustavo Zavallo y gerentes de IAPV, además de empleados de todo el territorio provincial.



Trayectoria



Por su parte, el ministro Benedetto felicitó por "este reconocimiento a la trayectoria de los trabajadores del IAPV quienes son parte central en la historia y el desarrollo de este organismo que brinda a las familias entrerrianas uno de los bienes más preciados como es la casa propia".



"Saludamos el trabajo de tantos años del instituto y queremos seguir acompañando desde la gestión para llevar adelante este nuevo proyecto de viviendas que se financiaran en su totalidad por el gobierno de Gustavo Bordet", afirmó.



Orgullo



Manuela Almeida es una de las trabajadoras de más de 30 años que se la homenajeó. En ese sentido subrayó que "para todos nosotros fue emocionante porque hace un tiempo que no tenía este reconocimiento los empleados de más de 30 años y quienes se habían jubilado hace más de 30 años y no les habían entregado nada".



"Estamos contentos porque no faltó nadie, incluso la gente del interior" destacó y manifestó que "siempre hemos acompañado todas las gestiones, sin importar el gobierno, porque lo que queremos es que las familias tengan su vivienda, como es el anhelo de toda la gente".



Por otro lado, Gustavo Pignoux, jubilado del Instituto, resaltó que este acto "es una alegría que pensé que no iba a ocurrir. Realmente me llamó la atención y habla muy bien de los actuales funcionarios que tengan esa atención para con los trabajadores y jubilados".



Durante su discurso que dio ante los presentes indicó que en sus años de trabajo en IAPV los acompañaron tres grandes conceptos: "La libertad, porque siempre pude decir lo que realmente correspondía, la responsabilidad y el respeto que tuve en toda mi actividad profesional".