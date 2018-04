Con actividades, se conmemoró el Día Mundial de Concienciación Sobre el Autismo

Foto 1/3 Foto 2/3 Foto 3/3

A fin de visibilizar y abordar el Trastorno del Espectro Autista, el gobierno de Entre Ríos a través del Instituto Provincial de Discapacidad y del Ministerio de Desarrollo Social, trabajó durante dos jornadas con diversas actividades, en el marco del Día Mundial de Concienciación Sobre el Autismo.



Al respecto, la titular del Iprodi, Cristina Ponce, explicó que "es un trabajo que se hace visible en estos dos días pero que desde el Instituto venimos trabajando por pedido del gobernador Gustavo Bordet, todos los días".



Ponce destacó que la importancia de este tipo de efemérides es que "en estos días se dedica especialmente a hablar de un tema que en general se trabaja todos los días pero esos días se hace con más firmeza".



"Nosotros, que trabajamos cotidianamente con esto, entendemos que es necesario seguir hablando todos los años de autismo porque es una condición muy diversa y que se vuelve invisible", aseguró, y es por ello que "hay que seguir trabajando, informando sobre el tema en las áreas de educación, salud, trabajo, inclusión"



Agregó también que la importancia del trabajo radica en que "las personas puedan ir entendiendo" y de la política "que empezamos el año pasado, vinculada a la detección precoz, la estimulación temprana y no llegar tarde en un diagnóstico que la mamá o papá la pueden estar recibiendo a los cinco o seis años que es lo que hace que se produzca un atraso, cuando hay cosas que se pueden detectar tempranamente".



Ponce destacó que el trabajo que se hace desde el Instituto, se hace siempre con la sociedad civil, "nosotros trabajamos con un grupo de madres y padres que se llama Mirar TEA, a las actividades las resolvemos en conjunto".



El respecto contó que el 1 de abril estuvieron en la Plaza Sáenz peña donde "hicimos una suelta de globos y después se arman grupos donde vamos comentando distintas inquietudes, a veces angustias, somos un grupo que funciona como contención".



En tanto que este lunes "en conjunto con los Veteranos de Malvinas, habíamos acordado que ellos iban a tener un momento destacado en el compromiso de poder hablar de autismo". Al respecto, contó que estuvieron en la zona del puerto de Paraná, donde repartieron lazos azules que hacen la adhesión al autismo, se repartió folletería alusiva y "cuando empezaron a llegar los maratonistas hicimos una suelta de globos biodegradables". Después de eso, se hizo lectura de lo que significa el autismo y "cerramos entregando un reconocimiento a los Veteranos para que lo pongan en el museo de calle Montevideo", completó.



Las actividades



La primer jornada consistió en un encuentro familiar en la Plaza Sáenz Peña, donde se habló de de autismo con la comunidad, brindando información sobre el TEA. Se realizó una mateada en familia, para conocer y asesorar a aquellas familias que comienzan a convivir con el Tea, así como también aquellas que tienen dudas respecto a sus hijos y desean saber cómo empezar. La oportunidad fue propicia para compartir experiencias, planes y estrategias de intervención en la sociedad y los entes para favorecer la inclusión de las personas con TEA.



Por otra parte, la segunda jornada desarrollada este lunes, en el acto de premiación de la 5ta edición de Malvinas no olvidad en carrera, se realizó la presentación formal del grupo MirarTEA, con el cual se realiza un profundo trabajo de contención y asesoramiento a las familias. Siempre bajo una mirada amorosa y particular sobre el autismo, de todas las personas que poseen esta condición de vida, insistiendo en el nuevo paradigma de la inclusión y el reconocimiento a la diversidad y la neurodiversidad como puntos de partida para el cambio, haciendo visible la responsabilidad del Estado y el rol fundamental de la sociedad en brindar los apoyos necesarios para favorecer la inclusión y así enriquecernos con los valores y virtudes de las personas con TEA. La participación culminó con una suelta de globos y entrega de folletería.