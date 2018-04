La comunidad sanjosesina homenajeó a los Héroes de Malvinas

Foto 1/3 Foto 2/3 Foto 3/3

Con ofrendas florales, mensajes alusivos de alumnos y una muestra, San José homenajeó a los Caídos y Veteranos de la Guerra de Malvinas con un acto en la plaza central de la ciudad.



La emotiva ceremonia que estuvo encabezada por la intendente, Irma Monjo, contó con la presencia de familiares de caídos, ex combatientes, además de instituciones escolares, funcionarios, fuerzas de seguridad y público en general.



Primeramente fue depositada una ofrenda floral en la intersección de calles Sargento García y Héctor Brouchoud, donde se recuerda a los héroes locales caídos en combate. Familiares de Sergio Ismael García viajaron recientemente a Malvinas junto a familias de todo el país, al ser reconocidos los restos del soldado fallecido en las islas.



La ceremonia que fue organizado en conjunto por la municipalidad y la Escuela "Héroes de Malvinas" y contó con palabras alusivas, oraciones religiosas y la participación de alumnos de todas las escuelas sanjosesinas. Los jóvenes leyeron mensajes para homenajear a los héroes que luego fueron depositados en una canasta y elevados al aire por globos.



"Tenía entonces 21 años y tuve el orgullo de ser convocado a participar en las acciones que se desarrollaron en el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur" comenzó diciendo el ex veterano Daniel Truffa al dirigir unas palabras.



Y recordó: "Durante la contienda se perdieron 649 vidas, dos de ellos nacidos en esta ciudad, Héctor Delis Brouchoud y Sergio Ismael García, sus nombres no deben ser olvidados, porque ellos cumplieron la más noble de las acciones de entregar todo sin esperar nada a cambio, por eso hoy la historia les rinde honores sólo reservado para los héroes" resaltó Truffa, emocionado.



Huellas profundas



El ex combatiente agregó además: "los veteranos somos orgullosos portadores de las cicatrices de nuestros cuerpos y de las otras más profundas, las del alma; huellas que con el transcurso del tiempo y con la ayuda de Dios hemos podido transformar en valores y acciones positivas que volcamos a nuestra sociedad en lo cotidiano" expresó.



En otro tramo de su alocución, el veterano de guerra sostuvo: "Finalizado el conflicto se inició un proceso de desmalvinización que significó el olvido de nuestros héroes, el de los combatientes y también el de nuestros derechos territoriales; el ocultamiento de la gesta de Malvinas trajo aparejado el desamparo y el olvido, como consecuencia de esto otras vidas se apagaron, entre ellas la de Salvador Fernández, veterano residente en nuestra ciudad" afirmó Daniel Truffa.



Y finalizó diciendo: "Mantengamos viva la llama de la paz sin menguar en nuestras demandas, jamás debemos olvidar a los que bautizaron con su sangre el suelo que nos pertenece" subrayó.