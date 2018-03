Piden que sea declarada la emergencia ambiental en Concepción del Uruguay

Desde la Asamblea Ciudadana Ambiental de Concepción del Uruguay se solicitó al Ejecutivo municipal la declaración de la emergencia sanitaria en la ciudad debido a "los efluentes cloacales que contaminan los cursos de agua que rodean a la localidad, el basural y los basurales a cielo abierto, la contaminación que provocan los frigoríficos avícolas, los casos de leptospirosis, sumado el enorme perjuicio que ocasionan los agrotóxicos". En ese marco, los vecinos denuncian que "el intendente (José) Lauritto no está dispuesto a llevar a delante la obra que beneficiaría a los vecinos del Barrio Mataderos" y que "los concejales no están en condiciones de exigirle nada al Ejecutivo para que cumpla con los plazos establecidos en el Presupuesto Participativo que ganó por el voto de la mayoría de los vecinos y que compromete la intervención profesional y estudiantil de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) en sus carreras de Ciencias de la Salud y Ambiental".



En un comunicado desde la Asamblea Ambiental, sostienen que "los vecinos de "La Histórica" hemos ido tomando conciencia del riesgo que significa que nuestra ciudad ?desde hace décadas- esté rodeada de efluentes cloacales".





La situación de los cursos naturales de agua



En tal sentido, denuncian que "cada uno de los cursos naturales: El Curro, El Gato, El Molino, Cañada de Lemos, arroyo La China, Itapé y Las Ánimas ?que atraviesa la ciudad- se han transformado en verdaderos efluentes cloacales".



Respecto de la situación de la Cañada de Lemos, indican que "ha pasado el tiempo y pareciera que el intendente Lauritto no está dispuesto a llevar a delante la obra que beneficiaría a los vecinos del Barrio Mataderos, y los concejales no están en condiciones de exigirle nada al Ejecutivo para que cumpla con los plazos establecidos en el Presupuesto Participativo que ganó por el voto de la mayoría de los vecinos y que compromete la intervención profesional y estudiantil de la UNER, en sus carreras de Ciencias de la Salud y Ambiental".



"Por todo esto, por los efluentes cloacales, el basural y los basurales a cielo abierto, la falta de calidad en el agua que debiera ser potable, la contaminación que provocan los frigoríficos avícolas y los casos de leptospirosis, sumado el enorme perjuicio que ocasionan los agrotóxicos, proponemos que se declare la emergencia sanitaria en Concepción del Uruguay", sentenciaron los asambleístas.