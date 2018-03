El hospital Centenario refuerza el control de embarazos no intencionales

Se trata del plan de reducción del Embarazo No Intencional en Adolescentes [ENIA], que promueve UNICEF; la Organización Panamericana de la Salud; el Fondo de Población de las Naciones Unidas [UNFPA]; los Ministerios Nacionales de Desarrollo Social, Salud y Educación en comunión con el Estado entrerriano a través de la cartera de Salud, el Consejo General del Educación y COPNAF.

Para su abordaje se involucra a todo el sistema público del Departamento, tanto de primer como segundo nivel.



La responsable del Programa Provincial de Salud Sexual y Reproductiva, Lucy Grimalt, comentó que "trabajamos en una estrategia integral para reducir y prevenir el embarazo en adolescentes y, en ese marco, articulamos con otros organismos provinciales y nacionales. La propuesta es establecer un diálogo para revisar de qué manera se realiza la atención de la salud en esta población".



Grimalt destacó que el plan ENIA se está concretando durante 2018 en sólo seis provincias y Entre Ríos es una de ellas. "En particular, Nación seleccionó a los Departamentos Paraná, Gualeguaychú y Concordia lo que favoreció que la estrategia provincial se adopte en estas regiones".



Protocolo de aborto

Dentro de la exposición de las profesionales se aclararon conceptos sobre las normativas vigentes para interrumpir un embarazo en el territorio entrerriano.



Al respecto, Grimalt aclaró que "está vigente el Artículo 86 del Código Penal que establece que en Argentina el aborto es legal por un riesgo de salud en la mujer progenitora y la causal por violación. Entre Ríos saldó una deuda de ponerse a derecho con el protocolo que tiene Nación y, el año pasado, la Ministra Sonia Velázquez resolvió adherir a dicho protocolo".



Por eso, desde la repartición de Salud Reproductiva se utiliza el plan ENIA para fortalecer las consejerías hacia jóvenes sobre los cuidados en la sexualidad y para que tomen las mejores decisiones cuando comienzan a tener relaciones.



Otro de los ejes de trabajo es focalizar en el uso de anticonceptivos, en especial, los de larga duración como la colocación del dispositivo intrauterino [DIU]e implantes subdérmicos; promover que se use el preservativo en cualquier tipo de relación porque previene las enfermedades de transmisión sexual y el VIH.



Asimismo, estas consejerías "deben disponer de toda la información necesaria sobre la interrupción legal del embarazo en relación a las leyes actuales. Este esquema de trabajo es muy importante porque nos permite articular con el Consejo General de Educación y las escuelas su otro gran componente: las asesorías en las aulas secundarias por parte de los Centros de Salud".



Grimalt reconoció que "las adolescentes sólo concurren a las unidades sanitarias por la búsqueda de anticonceptivos o un problema puntual de salud, pero no son los que consultan mayoritariamente en los Centros para que sea mucho más saludable su tránsito por la sexualidad adolescente".



La profesional resaltó que "una respuesta oportuna de un Centro de Salud puede evitar un problema futuro o un embarazo no intencional. También intervenimos con los adolescentes que no están contenidos en una escuela secundaria junto al Consejo Provincial del Niño, Adolescente y la Familia [COPNAF]para poder identificarlos, ofrecerles la posibilidad de que reingresen al sistema educativo y garantizarles el acceso a educación sexual".



Recordemos que es una "responsabilidad del Estado cumplir con la legislación que es muy clara: la educación es obligatoria hasta el nivel secundario. El Estado es el que debe ver qué está pasando para que un joven no vaya a la escuela; cuáles son las oportunidades perdidas, cómo instrumentar el combate de la pobreza, la violencia y los abusos", cerró Grimalt.