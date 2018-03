Jubilados de Gualeguaychú marcharán al PAMI

El jueves por la mañana se reunieron los integrantes del Consejo Asesor Municipal del Adulto Mayor (Camam) para ultimar los detalles de la marcha que se realizará el jueves a las 10 desde Avenida Rocamora y 25 de Mayo hasta la agencia local del PAMI.



Los problemas con la prestaciones de salud del PAMI, persisten en el tiempo en esa ciudad "por la falta de médicos especialistas suficientes" para atender unas 2500 consultas mensuales de los afiliados.



"Los turnos son a dos meses y a los jubilados los tienen de acá para allá", explicó el presidente del Club de los Abuelos Calixto Pedroza quien integra el Consejo.



"Estamos a la espera de que el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay se expida sobre el recurso de amparo que presentamos el año pasado para que mejoren las prestaciones. Lo que veo recorriendo otras localidades, los problemas que tienen los afiliados son parecidos a los nuestros, con turnos a dos meses", indicó.



"Todo lo que es el diagnóstico por imágenes, todavía no se está haciendo, Nativus aún no puso en funcionamiento el ecógrafo y algunos afiliados tuvieron que caer en el Hospital. Lo que no queremos es cargar a la salud pública, que debe hacer frente a todos los problemas de salud que hay en la ciudad y los jubilados teniendo obra social, no podemos terminar en el Hospital Centenario saturándolo más", dijo.



"El recorte del PAMI viene desde el Gobierno Nacional, para abajo. Los medicamentos nos aumentaron un 150 por ciento y ahora lo bajaron un 5 por ciento, es una burla", agregó.



"El jueves marchamos y vamos a entregar un petitorio al gerente del PAMI Gualeguaychú (Agustín Sobredo) no podemos seguir prestándonos a este manoseo, tenemos que pedir la derivación al médico especialista, luego tenemos que ir hasta calle Colombo donde está Nativus, tenemos que ir a la oficina del PAMI a autorizar la prestación y si Nativus no puede prestarla, nuevamente hay que ir al PAMI para obtener la derivación. Una persona con problemas de movilidad, para poder hacer todo eso tienen que andar en un remis y el gasto es enorme", concretó.



Por otro lado el directorio de la Caja de Jubilados, pensionados y retiro de Gualeguaychú, quiere alertar a todos los vecinos de su preocupación por los grandes aumentos en la tarifa eléctrica, que alcanzó niveles imposibles de ser afrontados por los usuarios, a punto tal que algunos beneficiarios de esta institución, solicitaron préstamos para afrontar el costo de las nuevas boletas. Esta problemática se ha generalizado en todo nuestro pueblo y en particular la mayoría de los jubilados municipales.



El aumento del 800% en la tarifa eléctrica ha complicado la economía de los sectores más vulnerables.



"Consideramos que el acceso a la electricidad es un Derecho Humano y vemos que las personas con menores ingresos, están en la disyuntiva entre pagar la luz o comer, entre pagar la luz o atender necesidades básicas de sus núcleos familiares.



Ante esta situación la Caja se pone a disposición de todos aquellos que quieran ser parte de la solución a un problema que es de todos. Los convocamos a pensar y proponer ideas para contrarrestar este difícil momento", agrega el comunicado de prensa que reproduce El Argentino.