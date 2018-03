La Maratón por la vida "Gisela López" se realizará el 21 de abril en Santa Elena

Gabriel López, hermano de la joven asesinada confirmó ala realización de la primera Maratón por la Vida "Gisela López" en Santa Elena.El evento es solidario y se realizará en homenaje a Gisela López, la joven de 19 años, que desapareció el 22 de abril de 2016 y tras 18 días desaparecida, fue hallada muerta con signos de ahorcamiento.Su cuerpo se encontró en un sitio conocido como El Bajo, muy cerca del barrio donde vivía. El caso conmovió a la provincia y generó la movilización de la ciudad en reclamo de Justicia.El evento deportivo-recreativo, está programado para el sábado 21 de abril, recordando el día de la desaparición de la joven el 22 de abril.Cabe recordar que el 24 de abril, a las 12, en los tribunales de Paraná, Tribunal de Casación Penal de Paraná, integrado por los jueces Hugo Perotti, Marcela Davite y Marcela Badano, resolverá el pedido de anular la sentencia del juicio en primera instancia por la que los tres procesados por el crimen de Gisela López fueron beneficiados.La Maratón Por (X) la Vida "surgió con la idea revindicar la misma, pero fundamentalmente pedir justicia y, que hechos lamentables de estas características, no sucedan jamás en nuestra ciudad", dijo y agregó que "no podemos permitir que los responsables del crimen estén caminando entre nosotros, significando un riesgo para cualquier ciudadano", afirmó Gabriel.Por otra parte, el familiar de la joven desaparecida y asesinada en Santa Elena, consideró que "debemos mostrarnos unidos, juntos por una razón, en este caso; decir presentes por las causas injustas y crímenes no resueltos a lo largo de la historia en Santa Elena", enfatizó Gabriel.Gabriel López también comentó que recibió una llamada desde el Ministerio de Deportes de la Nación, desde donde donarán las remeras para la jornada solidaria.Al respecto de la maratón, se pudo conocer que la inscripción será con un alimento no perecedero que luego será donado al hogar de niños y/o a un comedor comunitario.