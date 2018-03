Gualeguaychú consume cuatro veces más agua que lo recomendado por la OMS

La sociedad de Gualeguaychú ha marcado el camino en varios temas ambientales, como la histórica lucha contra las pasteras en el Uruguay o el reciente proyecto para regular el uso de agroquímicos, entre otras iniciativas menos mediáticas. Pero existen materias sobre el cuidado del ambiente y los recursos naturales en las que la ciudad está en falta. Así lo marca la tendencia con respecto al mal uso que se hace del agua potable: el consumo es muy alto y se mantiene a pesar del paso del tiempo.



"En promedio, consumimos casi 400 litros diarios de agua potable por persona, mientras que la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) habla de cien litros", describió en diálogo con ElDía el director Obras Sanitarias, Ivan Mataitis, un joven ingeniero industrial nacido en la localidad bonaerense de Pilar y convocado a hacerse cargo de la dependencia municipal por el propio intendente Martín Piaggio.



Desde el principio de su gestión Mataitis tuvo claro que la prioridad del Plan Municipal de Agua Potable era mejorar el servicio, sobre todo en la temporada de verano, sufrida por miles de gualeguaychuenses debido a los sistemáticos cortes de agua padecidos durante muchos años.



"Cuando nos tocó asumir nos encontramos con bastantes dificultades en el abastecimiento (de agua) en ciertos lugares de la ciudad. Zonas que entre las 9 y las 21 no tenían el servicio por más que la planta esté funcionando", relató el funcionario, y se refirió concretamente a los barrios Villa María, Pueblo Nuevo, Rioja al Oeste y La Milagrosa, entre otros.



Este diagnóstico generó, primero, la recuperación de tres perforaciones que estaban en desuso y, luego, la generación siete nuevos pozos, cada uno con su casilla química, donde el agua es tratada para poder ser bombeada a la red.



Hace dos años las perforaciones eran once, hoy son 21. Cada una, de entre 80 y 110 metros de profundidad y entre 3 y 4 pulgadas de diámetro, aporta cada hora a la red general entre 20 y 40 metros cúbicos.



Pero, más allá que esta situación generó una mejora sustancial para los barrios donde se encuentra cada pozo, no fue suficiente. Por ello, Obras Sanitarias resolvió la compra ?por 6 millones 300 mil pesos? de tres grupos electrógenos para garantizar la autonomía en la producción, en la planta, y en la toma de agua, en el río.



"Cuando se cortaba el suministro eléctrico automáticamente se cortaba la producción. No podíamos seguir enviando agua desde la toma hacia la planta ni produciendo agua para la ciudad desde Obras Sanitarias. Esta situación nos impedía darle continuidad al servicio e implicaba muchísimos problemas, como roturas de cañerías o bombas", explicó Mataitis.



La puesta en funcionamiento de los grupos electrógenos, en simultáneo desde este año, trajo consigo la solución proyectada por el Municipio: después de mucho tiempo, Gualeguaychú no sufrió cortes de agua.



En este sentido, la satisfacción es doble cuando desde Obras Sanitarias informan que en los últimos dos meses entre la planta de agua y la toma sufrieron al menos 15 cortes de energía eléctrica. Pero el buen funcionamiento de los generadores garantizó la autonomía deseada y "los vecinos ni se enteraron de los cortes". Consumo desmedido Las estadísticas no bajan. A pesar que la ciudad produce 28 millones de litros en la planta y 8 millones a través de las 21 perforaciones en funcionamiento, el derroche de agua potable sigue estando demasiado por encima del recomendando.



"Estamos en los 400 litros diarios por habitante, un consumo muy alto", lamentó Mataitis. Y si bien reconoció que se está estudiando la posibilidad de cobrar el servicio, como pasa en otras ciudades del país, explicó que "la micromedición no es un tema sencillo", ya que implicaría colocar 33 mil medidores domiciliarios, contar con los recursos para controlarlos mensualmente y repararlos ante cualquier eventualidad.



"Es una posibilidad, pero no una prioridad en lo inmediato. En lo que sí estamos trabajando es en colocar medidores en aquellos grandes consumidores. En ese sentido comenzamos a trabajar con el Concejo Deliberante. Quizá este año tengamos avances en ese aspecto", adelantó joven ingeniero.



Por último, el responsable de Obras Sanitarias habló de las iniciativas que actualmente se encuentran en la Provincia y la Nación: "En materia de agua potable tenemos varios proyectos en diferentes puntos de la ciudad. El más grande es el de la nueva planta y el acueducto ?cañería maestra que uniría toda la ciudad? que nos permitirían a los gualeguaychuenses poder seguir creciendo hacia el oeste" como ha planificado la actual gestión de gobierno.



"Entendemos que es el momento para avanzar en este sentido. La planta actual tiene casi 90 años y varias modificaciones. Si bien el sistema de potabilización es uno de los más utilizados y, a mi entender, el más adecuado para nuestras necesidades, necesitamos pensar en las generaciones futuras, ya que la nueva planta duplicaría la capacidad instalada actualmente", sintetizó el funcionario.