Negaron la apertura de un supermercado de origen asiático en Crespo

El pasado 27 de febrero, un nutrido grupo de referentes y representantes del sector comercial, y del ámbito público local, asistieron a la primera Audiencia Pública que se desarrolló en Crespo, en el marco de la aplicación de la Ley 9393 "Grandes Superficies Comerciales". Tras ello, Comercio Interior de Entre Ríos debía resolver, autorizando o denegando, el pedido de habilitación efectuado por los comerciantes de origen chino, quienes en la oportunidad contaban con un análisis de impacto socioeconómico, laboral, urbanístico y ambiental, altamente satisfactorio a los fines propuestos, conforme la ponderación de los profesionales de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER), que elaboraron el mismo.



La semana pasada, el director de Comercio Interior, Jesús Pérez Mendoza, informó a FM Estación Plus 94.3, que el expediente se encontraba en estado avanzado, al punto de sólo encontrarse pendientes algunas corridas de vista que requiere la resolución y las respectivas notificaciones. Dichas instancias se habrían concretado. Fue confirmado a Uno, por Comercio Interior, que mediante una resolución negaron el otorgamiento de la autorización especial para la instalación de ese supermercado que generó grandes debates. En la jornada del viernes daban a conocer la definición que se tomó al respectoy los fundamentos a los diferentes organismos que intervinieron, como así también a los interesados de las firmas a instalar.



Oportunamente y en diálogo con Estación Plus, los letrados patrocinantes de los comerciantes extranjeros, Dres. Héctor Toloy y Joaquín Pérez, no descartaron la posibilidad de recurrir a la justicia en caso de no resultar satisfactoria a sus clientes esta instancia, con lo cual podrían abrirse nuevas etapas vinculadas a esta situación que encontra a los crespenses con opiniones divididas.