Gualeguaychú: Hospital Centenario atiende a más de 60 pacientes oncológicos

Durante el primer trimestre del año, 66 pacientes del Hospital Centenario Gualeguaychú prosiguen en tratamiento oncológico según los registros estadísticos. Alto porcentaje sin obra social.



De esa cifra, la mayoría cuenta con obra social aunque sigue siendo el sistema de salud el responsable de su atención, seguimiento y provisión de la medicación hasta el reembolso correspondiente. A pesar de los elevados costos de los tratamientos, se distribuye sin demoras tanto para las personas con o sin cobertura.



El Médico Oncólogo Franco Ramello [MN10827]explicó que "actualmente en el Servicio de Oncología tenemos un total de 66 pacientes en tratamiento, que es un número que se viene manteniendo y acrecentando, lo que nos genera alerta. Dentro de esos 66 pacientes, hay 23 que no tienen ninguna obra social, es decir que corresponde de lleno la cobertura hospitalaria. Mientras que 43 personas, más de un 65 por ciento cuenta con una prestataria".



Allí se destaca el peso específico de los beneficiarios de la obra social estatal: PAMI representa a 7 de cada 10 pacientes con cobertura, seguido por el Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos [IOSPER], y por debajo la obra de los trabajadores rurales y los del ámbito de la construcción. "Sobre todo aquellas que se encuentran cortada en la ciudad se atienden en el Servicio", aclaró Ramello.



Sobre el caso de PAMI, la mayoría [un 58 por ciento]son personas que prosiguieron sus tratamientos en el nosocomio tras la interrupción de la cobertura el año pasado, donde el hospital salió al rescate de esa población: "esto habla de una alta utilización de los medios y recursos del Estado por empresas que deberían ser prestatarias de esa obra social", graficó el oncólogo.



El Hospital público brinda, en forma gratuita, el tratamiento y la medicación para los procesos de quimioterapia a un 35 por ciento de personas por fuera de los beneficios sociales. Se trata de los sectores más vulnerables de las capas populares, que por la situación económica y los elevados valores de las drogas monoclonales [entre 20 mil y 100 mil pesos de acuerdo a su tipo], no tienen posibilidad de adquirirlas en forma privada.



Estos pacientes tiene garantizada su medicación por el Programa Médico Obligatorio a través del Banco Nacional de Drogas Oncológicas, por lo cual, son una prioridad dentro de la estructura financiera del nosocomio, explican en la Dirección, ya que se debe priorizar su bienestar, garantizar el acceso y continuidad de los tratamientos respetando la periodicidad que establecen los oncólogos.



"En los 23 pacientes que nos competen a nosotros se logra la continuidad de los tratamientos y seguimientos completos para todos y, en el caso de las obras sociales, lo cumplen porque los pacientes están amparados por la Ley pese a los costos elevados de las medicaciones. Cuando surgen demoras intentamos de solventarlos desde el Hospital hasta que se produce la devolución desde la obra social", detalló el Dr. Ramello. Ranking de tumores Las estadísticas generadas por el Hospital Centenario también permiten dilucidar cuáles son las patologías más frecuentes que afectan a hombre y mujeres enfermos de cáncer.



En el tope se encuentran los tumores mamarios con 27 casos, es decir un 40.9 por ciento de los 66 pacientes tratados durante este primer trimestre de 2018.



Le sigue el cáncer de colón con 10 enfermos y luego con próstata, pulmón y linfomas afectan a 6 personas en cada caso. Por debajo con 2 casos aparece laringe y recto; cerrando tumores en lengua, páncreas, vejiga, recto, leucemia y óseos con un paciente cada tipología.



Franco Ramello enumeró que "estos datos son estándar respecto a estadísticas mundiales. En las mujeres el cáncer de mamas lleva la delantera y aparecen colón y pulmón. Una salvedad que se debe considerar son los tumores de cuello uterino donde seguimos teniendo una cifra relativamente elevada para las campañas preventivas y vacunación, pero a futuro esto disminuya seguramente".



En referencia a los hombres "los dos más frecuentes son colón y pulmón. Además, hay muchos pacientes que realizan un tratamiento ambulatorio para el tumor de próstata, por ello no aparecen en este número, aunque suele ser un índice alto también", concluyó el profesional.