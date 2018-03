Crearon un espacio para la memoria en el Túnel Subfluvial

Un espacio para la memoria en el Túnel

Plantaron un olivo como símbolo de paz

Por primera vez, la entidad biprovincial Túnel Subfluvial "Raúl Uranga - Carlos Sylvestre Begnis" conmemoró el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia con una emotiva ceremonia realizada este viernes.La actividad se llevó a cabo en la cabecera entrerriana del viaducto, y contó con la presencia de los subsecretarios de Derechos Humanos de Santa Fe y Entre Ríos, Publio Eduardo Molinas y Matías Germano, respectivamente, y de los representantes de ambos gobiernos en esa entidad, Mariano Romero Acuña por Santa Fe, y Juan José Martínez por la provincia Mesopotámica."No es agradable darles la bienvenida a un acto que conmemora semejante genocidio", remarcó Romero Acuña, que tuvo a su cargo la apertura del encuentro. "Seguramente a todos nosotros nos hubiera gustado que este sea un día como cualquier otro, de trabajo, y no un día que tengamos que reflexionar sobre la muerte, sobre la desaparición y la violencia. Sin embargo, es un acto indispensable para que mantengamos viva la memoria, siempre, porque ese nunca más a la violencia tiene que ser reavivado en cada una de las instancias que nos toque", indicó.El funcionario santafesino se refirió a todo tipo de violencia que pueda ejercerse en una sociedad que pretende y lucha por ser democrática, y no solamente aquella que ocurrió después del golpe del 76'."El `Nunca más´ nos habilita a sostener que siempre vamos a defenderlos derechos, la democracia y la paz. Cada uno de los días, en cada una de las responsabilidades que nos toque. Espero que en esta fecha reflexionemos en nuestras casas y mantengamos viva la memoria y el recuerdo, para que sepamos adonde nunca más tenemos que volver", concluyó Romero Acuña.A su turno, el representante del gobierno de Entre Ríos en la Comisión Administradora del enlace vial, Juan José Martínez, señaló: "Hoy recordamos el día más triste de los argentinos. En el que un grupo de gente a quienes les habíamos confiado la defensa del país de enemigos externos, usaron sus armas contra nosotros, interviniendo gremios, empresas, llevándose consigo delegados gremiales, estudiantes y militantes. Una generación completa que pensaba y soñaba en una patria mejor".En su discurso, Martínez relató experiencias personales de su militancia y episodios particulares de aquel entonces, como una tarde cuando personal de las fuerzas militares ingresó a su barrio a llevarse consigo a militantes que pensaban distinto: "No eran delincuentes ni asesinos. Simplemente pensaban distinto", remarcó.Ya en el cierre de su alocución, el funcionario entrerriano se refirió a dos hechos significativos ocurridos luego del proceso: "Cuando el escritor Ernesto Sábato le entrega al doctor Raúl Alfonsín el informe de la CONADEP, y más tarde, cuando el entonces presidente Néstor Kirchner ordena bajar los cuadros de los ex dictadores Videla y Bignone, en un claro mensaje de que Nunca más debía volver a subvertirse el orden institucional. Nunca Más".Por su parte, el subsecretario de Derechos Humanos de Entre Ríos, Matías Germano, remarcó la importancia de que ambas provincias estrechen y afirmen sus vínculos en lo que respecta a políticas de Derechos Humanos, y destacó el trabajo que llevan adelante ambas secretarias en cada instancia que les toca articular.Germano sostuvo que "es si dudas sumamente importante para el gobierno de la provincia de Entre Ríos contar con un espacio para la memoria en el túnel, un lugar donde se puede venir y dar a conocer y difundir la historia de aquellas personas y trabajadores que sufrieron la persecución, la cárcel, el exilio, el olvido y la impunidad"."Estamos acá para reivindicar un proyecto de igualdad, justicia y solidaridad que ellos llevaron adelante desde sus distintos lugares e ideas, y con el cual nos sentimos absolutamente representados. Vamos a dar o mejor de nosotros para poder estar a la altura de la historia de aquellos compañeros que fueron víctimas de aquel genocidio atroz que sufrió nuestro país y los países hermanos de Latinoamérica", argumentó.También asistió a la ceremonia el subsecretarios de Derechos Humanos de Santa Fe, Publio Eduardo Molinas, quien luego de transmitir a los presentes las salutaciones del gobernador, Miguel Lifschitz, resaltó lo que significa el Túnel como "la imagen de la coparticipación y colaboración de dos provincias hermanas y de dos ciudades que tanto se quieren".Molinas remarcó que "el 24 de Marzo es una fecha muy triste, porque más de 30.000 compañeros desaparecidos fueron abordados por una política de destrucción de ideas por el sólo hecho de pertenecer a una generación que pensaba en un mundo mejor, más justo y libre".En ese orden, el funcionario santafesino realizó un balance de las acciones que la provincia lleva adelante en la materia, y que la ubican a la vanguardia del contexto nacional: "trabajando fuertemente en los juicios de lesa humanidad, y señalando lugares donde el terrorismo de estado detuvo y desapareció compañeros, dado que no puede haber un futuro sin memoria", argumentó.Por su parte, el secretario general del gremio que agrupa a los empleados del ente interprovincial, Saúl Andrade, admitió que "conmemorar esta fecha ha sido una decisión acertada de los directores del túnel, dado que este lugar no fue ajeno a ese proceso aberrante que comenzó el 24 de marzo de 1976".El dirigente gremial que aglutina a los agentes de ambas provincias, subrayó que en dicho organismo hubo persecuciones y despidos de compañeros por el solo hecho de ser militantes sociales y pensar distinto, y valoró que "la actual gestión destine un espacio permanente, para que cada 24 de marzo se recuerde un nunca más por memoria, la justicia y verdad. "Recordar a compañeros como Luisana Olivera y Perico Zapata, que sufrieron persecución, cárcel y exilio, es una iniciativa que me llena de alivio y de orgullo", admitió Andrade.La ceremonia comenzó pasadas las 10 de la mañana, y contó con la participación de organizaciones sociales y de Derechos Humanos, invitados especiales de ambas provincias, y directivos de la Escuela N°208 de Paraná " Intendente Juan Carlos Esparza ", que se hizo presente con sus Banderas de Ceremonias.En dicho marco, se descubrió la placa fundacional del nuevo "Espacio de la Memoria", que será creado en el ámbito del túnel merced de la Resolución N°84, "como voluntad del directorio de asumir el firme compromiso con el reclamo permanente de memoria, Verdad y Justicia, y en consideración a que personal del Ente fue víctima del denominado Proceso de Organización Nacional".En ese orden, se hizo entrega de un reconocimiento en nombre de los Gobiernos de Santa Fe y Entre Ríos a exempleados que fueron detenidos y debieron exiliarse en tiempos de la dictadura.Finalmente, en la plazoleta "Islas Malvinas", ubicada a escasos metros del lugar donde se desarrolló la actividad, se realizó la plantación de un árbol de olivo como símbolo de la Paz y de memoria perpetua, dado que es una especie que puede vivir y desarrollarse durante miles de años, aun en condiciones adversas, y que es considerado como una especie prácticamente inmortal.Cabe señalar que junto al ejemplar que se plantó en ese espacio, se exhibía otro del mismo origen que más tarde fue colocado en la cabecera santafesina del viaducto.Desde ese momento en los carteles electrónicos del túnel Subfluvial pudo leerse la frase "24 DE MARZO, DIA DE LA MEMORIA POR LA VERDAD Y LA JUSTICIA: NUNCA MÁS".A través de la implementación de políticas públicas dirigidas a la construcción colectiva de una sociedad más democrática y sin exclusiones, los gobiernos de Santa Fe y Entre Ríos han asumido un firme compromiso con la memoria, la verdad y la justicia."Conmemorar el 24 de marzo sirve para recordar a las víctimas de ayer, ratificar la importancia de que el Estado nunca puede ponerse por fuera de la Ley y mantener viva la memoria sobre aquellos años nefastos de la historia de nuestro país", afirmaron desde la entidad.Esta fue la primera vez que El Túnel evoca esa fecha con un acto oficial, desde que la misma fuera impulsada por el Congreso Nacional en el año 2002 mediante la sanción de la Ley N°25633. El mismo contó con múltiples adhesiones, entre ellas de los gobernadores Eduardo Bordet y Miguel Lifschitz.