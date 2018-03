Aseguran que la Expo Maciá "fue un éxito"

Andrea Cardón Secretaria de Producción, Ecología y Medio Ambiente del Municipio de Maciá destacó la organización y el desarrollo del ciclo de conferencias y dinámicas a campo que tuvieron lugar en la 23° edición de la Fiesta Nacional de la Apicultura/ Expo Maciá 2018.



"Expo Maciá es la primera exposición apícola de la grilla que hay a nivel nacional. Aquí se marca un poco la agenda de los temas que demanda el sector. Nosotros como organización, primero charlamos con los productores para saber cuáles son sus intereses, o alguna problemática en particular que los inquiete en ese año, para poder organizar el ciclo de conferencias"- remarcó Cardón en dialogo con Campo en Acción allí presente.



En esta línea destacó que la agenda de ese año fue bastante variada. Se aprovechó la oportunidad para presentar -en formato de conferencia- el nuevo sistema de trazabilidad informático que tiene Senasa, con la idea de que los productores se acerquen a los referentes de la entidad y le planteen sus dudas e inquietudes, ya que muchos de ellos sostienen que este nuevo sistema es inviable para algunas zonas por la falta de conexión a internet.



Además se destacó la presencia de Mickel Gowlich de los EE.UU y Lucas Garibaldi, dos destacados referentes de la apicultura que disertaron en Expo Maciá.



Consultada por el acompañamiento a los productores apícolas de la zona por parte del municipio local, la funcionaria expresó: "quisiéramos acompañarlo muchísimo más a nuestros productores pero el municipio no cuenta con los recursos económicos para ayudar al productor a sortear los momentos de crisis. No obstante acompañamos a través de gestiones para ver de qué forma podemos ayudarlos. Trabajamos continuamente con el CFI en lo que es créditos y el Ministerio de Agroindustria y Producción de la Nación a través de los cuales se llevan adelante distintos programa para pequeños productores y el gran empresario también".



Más adelante tuvimos la palabra de uno de los expositores, Lucas Garibaldi, -quien se desempeña como Director del Instituto de Recursos Naturales, Agroecológica Y Desarrollo Rural de la Universidad Nacional de Rio Negro, en la sede en Bariloche y es investigador de CONICET. Él nos comentó acerca de la Polinización y Agricultura sustentable.



"La agricultura genera un gran déficit de polen, por un lado los cultivos necesitan muchos polinizaciones, pero por el otro lado el sistema agrícola actual disminuyen la cantidad de abejas por la cantidad de plaguicidas, la homogenización del paisaje etc"- explicó. Sin embargo existen otros sistemas donde la apicultura y la agricultura pueden convivir de manera más armónica y la agricultura se beneficie del manejo de la polinización y a su vez los apicultores encuentren una buena alternativa para salir a la crisis actual de los altos costos y los precios de la miel, agregó el doctor en Ciencias Agropecuarias.



Además recomendó que se deben cuidar los paisajes para las abejas también, es decir, preservar pastizales que brinden flores, lugares donde las abejas puedan hacer nidos, no arar todo el campo.



"Hay muy poco conocimiento y eso es parte del conflicto actual, hay otros esquemas donde todos podemos salir ganando. Lo que hace falta es reconocer el concepto de que un paisaje agrícola amigable para los polinizadores también es amigable para el ser humano. Hay que pensar los sistemas de producción no solo en el corto plazo, y en cantidad sino mas integralmente. Es necesario reconocer todos los aspectos del ecosistema para valorarlos y preservarlos."- concluyó Garibaldi.