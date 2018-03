Una sola empresa presentó oferta para reconstruir la ex Ruta 26 en San José

Con un presupuesto oficial de poco más de 30 millones de pesos, se conoció este miércoles 21 de marzo de 2018 por la mañana, como estaba previsto, la propuesta de una empresa oferente en la Licitación Pública N° 03/17 para la obra de reconstrucción que comprende fisuración, estabilizado granular y calzada pavimentada de la ex Ruta Provincial N° 26 en San José. Es un tramo de más de 3,5 kilómetros comprendido desde el puente sobre Arroyo El Doctor hasta la intersección con la Autovía Nacional N° 14 atravesando barrios Premat, San Miguel y Perucho Verne.



El acto estuvo presidido por la intendente, Irma Monjo, junto a la directora provincial de Vialidad, Alicia Feltes y el senador provincial Pablo Canali.



El Escribano Delegado de la Escribanía Mayor de Gobierno, Sebastián Ibarra dio a conocer la oferta de la empresa American Building SA con una cotización de $36.730.293,13. En los próximos días y luego de ser evaluada la propuesta será informada la adjudicación de dicha obra.



"Hoy para nosotros realmente es un día de fiesta, porque que se concrete la licitación de esta ruta que realmente está prácticamente intransitable, hay algunos tramos en que los pozos dejan de ser pozos para pasar a ser cráteres" afirmó la intendente, Irma Monjo, al iniciarse el acto de apertura.



Y dijo además: "Tener hoy acá la posibilidad de esta apertura de sobres es para nosotros altamente satisfactorio, y haber logrado que Alicia se ponga al hombro los proyectos, los pedidos nuestros que la verdad que somos bastante reiterativos en eso" indicó la presidente municipal de San José.



Monjo también celebró el hecho de tener "una conexión con Villa Elisa buena, desde hace prácticamente cuatro años hay líneas de colectivos que han dejado de transitar por ese tramo, con barrios como Perucho, San Miguel, Premat que han quedado incomunicados con las líneas que iban hacia Concordia o hacia Villa Elisa".



Añadiendo que "esto abre una nueva instancia, no solamente de comunicación con los vecinos sino también con las localidades vecinas".



A su turno, Canali remarcó los dos hechos importantes de la jornada, el convenio de obra que se firmó para la reconstrucción del puente sobre el Arroyo Pasito de las Piedras en la Colonia San José y la apertura de sobres para la obra de la ex Ruta 26. Ambos proyectos nacieron a partir de una visita de la directora de vialidad donde se recorrieron distintos lugares.



"Hicimos también una recorrida por el Camino a Mayo que también sabemos que estamos camino a darle una solución lo más rápido posible" manifestó Pablo Canali.



El legislador provincial agregó a su vez: "Festejo que las cosas se hagan de esta manera, ejecutivas, conociendo el territorio, yendo, viendo el problema y decidiendo las cosas que deben hacerse en bien de la población", señaló.





Fondos provinciales



La directora de Vialidad del gobierno provincial, Alicia Feltes, dijo al tomar la palabra: "Se vendieron tres pliegos y se presentó una empresa para una obra tan demandada sobre todo por la ciudad de San José, todo lo que estamos haciendo son con financiamientos provinciales, debemos terminar algunas obras para poder lanzar otras nuevas", explicó.



La funcionaria provincial expresó además: "El gobernador el lunes firmó contratos por 254 millones de pesos y si uno hoy revisa los presupuestos de vialidad esos 254 millones están para hacer las obras".



A lo que agregó: "Cuando estemos adjudicando ésta le vamos a cubrir todo el presupuesto de la empresa, no es menor decir esto porque estamos hablando de obras que en realidad son millones de pesos que se necesitan para ejecutar estas obras".





El tramo entre San José y Colón

"Otra gran demanda por parte de los legisladores del departamento y de los intendentes que es la Ruta que une San José con Colón, tuvimos un primer encuentro con los intendentes y ellos nos hicieron ver algunas observaciones que nosotros las estamos corrigiendo en el anteproyecto", indicó Feltes.



Y agregó en esa misma línea: "una vez que ese anteproyecto esté listo nuevamente lo vamos a poner a consideración de los intendentes que son los que nos tienen que dar el visto bueno porque son los que conocen la realidad del territorio" puntualizó la directora de Vialidad de Entre Ríos.



Estuvieron presentes en el acto de apertura el viceintendente, Gabriel Truffa, el Secretario de Gobierno y Hacienda, Carlos Becker, el Secretario de Obras y Servicios Públicos, Gonzalo Brau, técnicos y funcionarios de vialidad, concejales y representantes de la empresa oferente.