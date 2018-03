Una vez más, vecinos se movilizaron contra aumentos de luz en Chajarí

Durante la noche de este lunes, frente a la Municipalidad de Chajarí, en Plaza Urquiza, se concentró un grupo de vecinos en el marco de las protestas y los reclamos sobre el aumento en la tarifa de la luz



"Hay personas que no pueden pagar su factura de luz y gente que está cerca a que le corten la luz, vemos casos de montos elevados de un momento a otro. Hay veces que no coincide lo que vos venís gastando con lo que te facturan. Estamos firmando un petitorio para presentarlo a las entidades y tratar de llegar a la provincia", contó un vecino.



En el mismo sentido se expresó otro concurrente. "Invitamos a los vecinos a que se acerquen, a que reclamen, realmente esto es una estafa, recién estábamos hablando con un vecino que pagaba 800 pesos y ahora paso a pagar 5000 pesos".



"Hay irregularidades de todo tipo y no se relacionan con el consumo", fue otra de las quejas que se escuchó, según publicó Chajarí Al Día.