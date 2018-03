El Teatro 3 de Febrero ofrece una amplia agenda de espectáculos en abril

Jueves 5

21:00 ? Pánfilos de Folini, Arosteguy, Reinhart y Velozo

Entrada General: $100 ? Estudiantes: $70

Organiza Teatro del Bardo

Auspicia: Municipalidad de Paraná - Secretaría de Cultura



Viernes 6

21:00 ? Tarico On The Rotemberg

De Ariel Tarico y David Rotemberg

Platea y Palcos: $ 450 ?Tertulia: $ 430 ? Paraíso: $ 400

Ariel Tarico y David Rotemberg intentan ver el vaso medio lleno a pesar de la falta de liquidez, un cóctel explosivo con los mejores personajes: Mauricio, Mirtha, Nelson, Fantino, El Turco Asís, Del Moro, El Pai Sano, entre otros. Un show extra brut para pasar el mal trago que agrieta a los argentinos. Relajate, brindá con ellos y ¡Tomátelo con Joda!



Domingo 8

20:00 ? Día del Alemán del Volga

Entrada Libre y Gratuita

Auspicia: Municipalidad de Paraná - Secretaría de Cultura

En un principio, esta institución, se llamó "Asociación de Alemanes del Volga" y sus actividades tenían como centro la ciudad de Crespo, en Entre Ríos. Se fundaron filiales en distintos pueblos de las provincias de Entre Ríos, Buenos Aires y La Pampa, adhiriéndose a esta asociación. También entendieron que el nombre original, no cobijaba a los descendientes de este pueblo, por lo tanto se modificó el mismo por el de Asociación Argentina de Descendientes de Alemanes del Volga.-



Miércoles 11

21:00 ? Volver a Madryn de Rodrigo Cuesta

Entrada General: $250

Organiza: Sin Producciones

En el invierno, un pueblo de la costa es escenario de un hecho extraordinario: un golpe de suerte, tal vez el único destinado a ese lugar. Tres personajes parecen señalados para evocar, jugar, reconstruir una y otra vez ese suceso que representa un cambio en sus vidas y las de otros. Sus historias se entrecruzan con las de otros personajes, aunque son ellos, sus voces, la única fuente con que cuenta el espectador para conocer los sucesos en torno a los cuales gira ahora la vida de esos tres que emprenden un retorno sin alternativa a Puerto Madryn.



Jueves 12

20:30 - 35° Ciclo de la Alternativa Musical Argentina presenta Música Maestro del Grupo Kukla.

Platea y Palcos: $ 300

Tertulia: $ 250 ? Paraíso: $ 200

Auspicia: Municipalidad de Paraná - Secretaría de Cultura

Espectáculo que contempla Teatro Negro, títeres y objetos, teatro de sombras, actores con máscaras y efectos especiales de luz robótica y láser. La obra está basada en juegos con muchos gags, coreografías de los personajes (actores y/o títeres), permanentes cambios de vestuario y de ambientación, dándole a la puesta un dinamismo particular. Hay más de 50 personajes (entre títeres y actores) en escena!!!



Viernes 13

21:00 ? Como el culo

De Henry Lewis, Jonathan Sayer y Henry Shields

Platea y Palcos: $600 ? Tertulia: $550 ? Paraíso: $450

Organiza: Sin Producciones

Un grupo teatral se lanza a la resolución de un asesinato ocurrido en 1920, pero sin mucha suerte, se enfrentan a obstáculos donde nada les sale bien. Así, luchan por resolver el misterio y salir airosos de este delirio de sucesiones.



Sábado 14

16:30 Y 18:30 ? Panam y Circo

Platea y Palcos Bajos: $550 Palcos Altos: $500 ?Tertulia: $350

Organiza Weibel Maria Laura

El show infantil que colma los teatros de todo el país vuelve con más color, amor, alegría y ternura para toda la familia.

Laura "Panam" Franco sorprende con un gran show musical en donde brindará todos los hits que los chicos esperan y sumará nuevas canciones



Miércoles 18

21:00- Ciclo La Noche de los Nuestros

Entrada General: $ 150

Actúan: Peñeros Folk, Matías Cottonaro y Músicos, Osvaldo Borgobello y Taller de Danzas Folclóricas de la Facultad de Ciencias Agropecuarias.



Viernes 20

21:00 ? Canciones de Luca y Sumo: La Leyenda

Platea y Palcos: $250 ? Tertulia: $220 ? Paraíso: $200

Organiza Sin Producciones



Sábado 21

21:00 ? Encuentro de Seguidores de Los Iracundos

Entrada General: $ 100 ? Anticipadas: $ 80

Organiza: Héctor Bastida

Auspicia: Municipalidad de Paraná - Secretaría de Cultura



Martes 24

21:00 ? Recital de Música Popular

Entrada Libre y Gratuita

Organiza: Banda de Música de la Policía de Entre Ríos

Auspicia: Municipalidad de Paraná ? Secretaría de Cultura

La formación musical es única en su tipo en el país y en Latinoamérica. No sólo por su larga historia y por tener una actividad casi bicentenario sin interrupciones, sino también por su amplio repertorio basado fundamentalmente en música popular.-



Miércoles 25

10:00 ? Otrotoro, Un Mito de Papel (Función para Escuelas)

Entrada Libre y Gratuita

Organiza: Teatro del bardo

Auspicia: Municipalidad de Paraná ? Secretaría de Cultura



Sábado 28

21:00 ? La Lección de Anatomía

De Carlos Mathus

Platea y Palcos: $ 400 ? Tertulia: $ 350 Paraíso: $ 300

Organiza: Julio Belando producciones

Desde 1972 hasta 2008, se representó sin interrupciones y en forma simultánea en Argentina, Chile, Brasil, Venezuela, España y en el festival de Graz, Austria. La ya legendaria escena del desnudo total de los siete intérpretes fue objeto de admiración y censura, pero su profundo sentido humano superó todo, y durante treinta y seis años la obra cautivó al público con su mensaje de amor y reflexión sobre las relaciones familiares y sociales. Varias generaciones la aplaudieron y su impacto fue tan poderoso que venció incluso a la censura de gobiernos totalitarios.



Domingo 29

20:00 ? El Círculo

Platea y Palcos: $ 450 ? Tertulia: $ 400 - Paraíso: $ 350

Organiza: Sin Producciones

Una extraña App de teletransportación virtual aparece instalada en los celulares de una mujer y tres varones jóvenes, entre 18 y 22 años.

Los cuatro al abrir la App virtualmente se teletransportan y aparecen en un lugar muy particular. Ellos no lo saben, pero han sido seleccionados por los creadores del software para testearlo. Durante la experiencia, la App, les asignará nombres a cada uno ya que ninguno de los cuatro recuerda que son importantes comunicadores socio - tecnológicos, que generan contenido en internet para miles y millones de seguidores. La App les pedirá que atraviesen, con humor e ingenio, ciertas pruebas que son de lo más imprevisibles, divertidas y hasta por momentos surrealistas. Todas tienen un mensaje al final, un enigma que debe ser descifrado para subir de nivel y así conocer la clave. Finalmente?Si fallan, quedarán los cuatro atrapados en la red.

Si todo sale bien, volverán a sus vidas pero ya nada será igual.



Horario Boletería

Martes a viernes: 8 a 12.30 y de 18 a 20

Sábados: de 10 a 12 y de 18 a 20

Domingos: de 18 a 20 (Solo Si hay función)