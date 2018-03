Concordia: Analizan nuevas protestas por aumento de la energía eléctrica

En la plaza 25 de Mayo de Concordia, habrá una nueva reunión de la Asamblea en Defensa de los Derechos Ciudadanos. Así lo confirmó el asambleísta Hugo Coronel, en diálogo con El Entre Ríos.



El encuentro se dará "a pedido de algunos asambleístas de asidua concurrencia. Se tratarán diferentes temas y cómo seguir con las medidas en cuanto a la falta de respuestas concretas de parte de los diferentes estamentos gubernamentales", anticipó.



La asamblea convocada para este viernes será para insistir en "que es necesaria una respuesta concreta y urgente", a la vez que Coronel reconoció que "se siguen presentando diferentes petitorios, con la morigeración de las tasas municipales, provinciales y del IVA. Esto lleva su tiempo además de las presentaciones judiciales".



Cortes de ruta, como opción



Reveló, entonces, qué medidas están considerando realizar en repudio al aumento de la tarifa eléctrica. "Se ha evaluado y propuesto la posibilidad de ir haciendo cortes de ruta, muy a pesar de muchos de nosotros que no queremos incurrir en estas acciones pero realmente no nos van dejando otro camino", advirtió.



Hugo Coronel confirmó que este viernes habrá una nueva asamblea. ¿Por qué no les queda otro camino? "Porque no se puede pagar la tarifa eléctrica a costa de dejar medicamentos o menos alimentación. No se puede pagar la tarifa eléctrica a costa de mayor pobreza", sentenció.



Prometió, además, que hoy se informarán "los alcances, costos y consecuencias de los amparos individuales y dejar bien sentado que cada usuario pueda tomar el camino que crea más conveniente, en lo personal, en cuanto a sus acciones judiciales".



Pedido de renuncia



Otro pedido cobra fuerza entre los miembros de la Asamblea, según el vecino consultado por El Entre Ríos. Dijo que es preciso "empezar a exigir al Consejo de Administración, por parte de los socios de la Cooperativa Eléctrica, la renuncia y el alejamiento puesto que nunca han comprendido y puesto en funcionamiento la razón social de la Cooperativa y el espíritu cooperativo sobre el que fue fundado".



Acusó, a los integrantes de la administración de la Cooperativa Eléctrica concordiense, "de haberla politizado para tratar de seguir manejando, de forma mezquina e interesada, esta institución emblema de nuestra ciudad".



Enfrentados en Tribunales



Es la organización de vecinos que, a fines de febrero, presentó un amparo contra el aumento de la tarifa eléctrica. Fue un amparo colectivo para los usuarios residenciales, en el que se solicitó la nulidad e invalidez en la sobre-facturación a partir de diciembre.



En primer término, la doctora Estela Beatríz Méndez Castells, vocal de la Cámara de Apelaciones de Concordia, había hecho lugar al amparo colectivo contra la Cooperativa Eléctrica de Concordia.



Finalmente, el expediente llegó al máximo organismo de Justicia entrerriano. Allí, el Tribunal de Amparos del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos se pronunció rechazando por improcedente al recurso de amparo de los usuarios del servicio eléctrico. (El Entre Ríos)