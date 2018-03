El hospital Fidanza realizó los festejos por su 70 aniversario

Foto 1/2 Foto 2/2

Con la presencia de autoridades de Salud y Educación, legisladores, intendentes, presidentes de juntas de gobierno, trabajadores, pacientes y la comunidad, el hospital Dr. Enrique Fidanza festejó siete décadas, recibiendo la resolución ministerial para la compra de equipamiento para el lavadero.



El gobernador Gustavo Bordet envió palabras alusivas destacando "la incansable tarea de asistencia y contención diaria que brindan cada uno de los profesionales de la salud que allí se desempeñan".



En representación de la titular de la cartera sanitaria, Sonia Velázquez, el coordinador general del Ministerio de Salud y director de Asuntos Jurídicos, Germán Coronel, expresó que a lo largo de sus 30 años como asesor legal de la cartera sanitaria, recorrer el hospital en distintas épocas significó encontrarse con "un lugar de mucha paz donde priman el esfuerzo colectivo, la solidaridad y el sacrificio".



Coronel recordó el compromiso del gobierno provincial y la comunidad "con la institución, los que menos tienen, los más vulnerables y los que más sufren" y en este marco entregó la resolución que dispone la adquisición de nuevo equipamiento para el lavadero, lo que permitirá la mejora de la calidad del servicio y las condiciones laborales.



Por su parte, el director del Fidanza, Jorge Cáceres, agradeció el permanente acompañamiento de Salud y manifestó: "Quienes trabajamos en este hospital sabemos que fue y es posible soñar con este lugar en un mundo tan atrapante, poseedor de una magia que sólo nosotros sabemos apreciar: tenemos potencial, queremos seguir creciendo y mejorando en lo que sabemos hacer". Tras ello, invitó "a seguir fortaleciendo vínculos, cumpliendo la misión, sosteniendo valores y entregando lo mejor a los pacientes".



Durante la jornada se leyó un texto escrito por Cáceres que define al nosocomio como "un gigante de raíces profundas y fuertes, de corazón frondoso que late en cada uno de sus rincones con historia, presente, heridas y cicatrices".



Asimismo, se descubrieron tres placas conmemorativas y se colocó una palma floral en memoria de los empleados y residentes fallecidos en la ermita del predio. Hubo una muestra fotográfica, firma del álbum recordatorio, se compartió un ágape y torta de cumpleaños.



Asistieron también la directora general de Hospitales, Karina Muñoz; el diputado provincial Juan Carlos Darrichón (FJSER); el senador provincial Rogelio Schild (Cambiemos); directores de hospitales; autoridades de Educación; el intendente de Oro Verde, Luis José Dumé; los presidentes de las juntas de gobierno de Colonia Ensayo, Aldea Grapschental; de Aldea Brasilera y Aldea Salto; instituciones educativas; representantes del Instituto Provincial de Discapacidad (Iprodi); la Cooperadora del hospital; delegados de entidades gremiales; ex empleados, trabajadores y público en general.



Historia, trabajo y emoción



Cabe destacar que el ex director y ex jefe de Clínica Médica, Mario Luraschi, tomó la palabra para dar una mirada retrospectiva sin descuidar la perspectiva hacia el devenir. En este sentido recordó la labor de los médicos: Víctor Antonio Ferrari, Adolfo Thevenin y los leprólogos Juan Carlos Bader y Carlos Cruset; porteros, choferes, enfermeros, profesionales, paramédicos, asistentes sociales, personal administrativo, de servicios generales y mantenimiento. En el repaso histórico hizo referencia a quienes padeciendo la enfermedad de Hansen (lepra) "doblados por la estigmatización social" dieron origen al leprosario. También evocó "la rígida ternura" de las hermanas francesas Matilde Guillaume y María Luisa Dupont.