Apuntan a la inclusión social de las personas con padecimientos mentales

Se realiza en Paraná, el primer encuentro de órganos de revisión de la ley de salud mental, cuyo objetivo es promover los derechos humanos de los usuarios del sistema de salud."La misma ley prevé la creación de los órganos de revisión que monitorean las sentencias que son demasiado privativas de derechos, la labor de los centros donde se alojan personas con problemas de salud mental, y el difundir la ley a todos los niveles", explicó a, la defensora general de la Nación, Estela Martínez."Es importante que exista el órgano nacional, pero también se deben crear los órganos provinciales porque hasta hoy, pocas provincias tienen el órgano de revisión funcionando en forma plena y otros están en proceso de creación", agregó.De acuerdo a lo que indicó la defensora, los órganos de revisión están conformados por representantes de usuarios, por miembros del sistema de salud mental, médicos y psicólogos, representantes del gobierno nacional y provincial, y en muchos lugares están instalados en el ámbito del Ministerio Público de la Defensa."Lo importante es que los órganos de revisión estén instalados en una institución que sea autónoma e independiente porque tienen que monitorear el trabajo de distintas áreas del poder Ejecutivo y del Judicial", subrayó.Al respecto, Martínez apuntó que la ley de salud mental "es una norma que recién está empezando a aplicarse y todavía hay muchas personas, como lo son algunas áreas médicas y varios jueces penales, que están luchando para que no tenga el alcance que tiene".En ese marco, la defensora bregó por "un gran trabajo de concientización en toda la ciudadanía para que acompañen este proceso de integrar a las personas con padecimientos mentales a la sociedad, y no excluirlos".Y según lo que remarcó, "el problema radica en los grandes lugares de alojamiento para personas con padecimientos mentales de distinta gravedad porque son utilizados para acoger a individuos que están en una situación de absoluta vulnerabilidad y desamparo".Para Martínez, las instituciones de salud mental "se usan de manera pseudo-asistencial, cuando la mayoría de estas personas podrían vivir en sus casas si el Estado en vez de gastar tanto dinero en montar estos macrocentros, montara un eficiente sistema de ayudas"."Si internamos a esa persona, la separamos de su familia, la aislamos y empeoramos su estado; en cambio, si todo nuestro impulso está puesto en la integración, solo hay que ponerle un apoyo que puede ser un familiar o un funcionario público", encomendó la defensora.La Ley provincial Nº 10.445, sancionada en octubre de 2016 adhirió a la Ley Nacional de Salud Mental Nº 26.657 y dispuso la creación del Órgano de Revisión para la provincia de Entre Ríos, en el ámbito de la Defensoría General del Ministerio Público de la Defensa. Este órgano tiene por objeto proteger y promover los Derechos Humanos de los usuarios de los servicios de salud mental. Es un órgano interdisciplinario, integrado por un representante de la Dirección de Salud Mental del Ministerio de Salud del Gobierno de Entre Ríos, un representante de la Secretaría de Justicia del Gobierno provincial, un representante de asociaciones de usuarios y/o familiares del sistema de salud mental, un representante de asociaciones de profesionales y otros trabajadores de la salud, y un representante de organizaciones no gubernamentales abocadas a la defensa de los Derechos Humanos.